Новосибирская больница № 25 ответила на обвинения в привязывании пациентки

Начальник инфекционного госпиталя больницы
— По этой публикации администрация больницы провела служебное расследование: опрошены соседи по палате, медицинский персонал, включая внештатных врачей-консультантов. За время лечения пациентки в инфекционном госпитале мягкая фиксация не применялась. Уход и кормление младший и средний медперсонал осуществлял регулярно и своевременно. Все пациенты стационара больницы
Пациентка проходила лечение по поводу коронавирусной пневмонии среднетяжелого течения. По информации учреждения, женщина ранее перенесла два инсульта, среди последствий которых — проявление энцефалопатии со снижением критики.
— Во время госпитализации пациентка вела себя деструктивно, проявляла признаки умеренно выраженного когнитивного нарушения. Социально не адаптирована, — добавляет Алексей Мельник.
Кожные изменения в больнице объяснили характерным осложнением сахарного диабета:
— Изменения были зафиксированы при поступлении пациентки в стационар, о чем имеется запись в истории болезни. Данные изменения зачастую обусловлены недостаточным уходом и некорректной терапией сахарного диабета. Во время лечения пациентка несколько раз была осмотрена врачом-хирургом и получала симптоматическую терапию по поводу кожных изменений. В связи с публикацией администрация городской клинической больницы
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Дочь пациентки, Наталья Грищенко, говорит, что в разговоре с ней врачи тоже ссылались на деструктивное поведение мамы, но она уверяет, что с ней всё хорошо.
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