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Новосибирская больница № 25 ответила на обвинения в привязывании пациентки

В больнице отмечают, что женщина социально не адаптирована

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В больнице не подтверждают факты, о которых говорила пациентка и ее дочь

В больнице не подтверждают факты, о которых говорила пациентка и ее дочь

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Начальник инфекционного госпиталя больницы № 25 Алексей Мельник ответил на обвинения пациентки, которая вместе с дочерью, пожаловалась на некачественно оказанную помощь и привязывание к кровати. В учреждении прокомментировали эту информацию.

— По этой публикации администрация больницы провела служебное расследование: опрошены соседи по палате, медицинский персонал, включая внештатных врачей-консультантов. За время лечения пациентки в инфекционном госпитале мягкая фиксация не применялась. Уход и кормление младший и средний медперсонал осуществлял регулярно и своевременно. Все пациенты стационара больницы № 25 получают пятиразовое питание, — передает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области слова Алексея Мельника.

Пациентка проходила лечение по поводу коронавирусной пневмонии среднетяжелого течения. По информации учреждения, женщина ранее перенесла два инсульта, среди последствий которых — проявление энцефалопатии со снижением критики.

— Во время госпитализации пациентка вела себя деструктивно, проявляла признаки умеренно выраженного когнитивного нарушения. Социально не адаптирована, — добавляет Алексей Мельник.

Кожные изменения в больнице объяснили характерным осложнением сахарного диабета:

— Изменения были зафиксированы при поступлении пациентки в стационар, о чем имеется запись в истории болезни. Данные изменения зачастую обусловлены недостаточным уходом и некорректной терапией сахарного диабета. Во время лечения пациентка несколько раз была осмотрена врачом-хирургом и получала симптоматическую терапию по поводу кожных изменений. В связи с публикацией администрация городской клинической больницы № 25 намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности за клевету, — заявляет представитель больницы.

Сегодня мы рассказывали, что пациентка больницы № 25 в Новосибирске Татьяна Грищенко заявила о некачественной медицинской помощи и плохом обращении в ковидном отделении. Она утверждает, что ее привязывали к кровати и не ухаживали за ней, в том числе не обрабатывали ногу после операции, из-за чего она снова вчера попала в больницу. Прокуратура и Следственный комитет уже заинтересовались этим заявлением и начали проверки.

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Дочь пациентки, Наталья Грищенко, говорит, что в разговоре с ней врачи тоже ссылались на деструктивное поведение мамы, но она уверяет, что с ней всё хорошо.

Ранее мы рассказывали, что на больницу № 25 жаловались жители Новосибирска, которые уверяют, что заразились там внутрибольничными инфекциями.

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врачижалобабольница № 25
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