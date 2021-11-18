Новосибирская больница № 25 ответила на обвинения в привязывании пациентки

Начальник инфекционного госпиталя больницы № 25 Алексей Мельник ответил на обвинения пациентки, которая вместе с дочерью, пожаловалась на некачественно оказанную помощь и привязывание к кровати. В учреждении прокомментировали эту информацию.



— По этой публикации администрация больницы провела служебное расследование: опрошены соседи по палате, медицинский персонал, включая внештатных врачей-консультантов. За время лечения пациентки в инфекционном госпитале мягкая фиксация не применялась. Уход и кормление младший и средний медперсонал осуществлял регулярно и своевременно. Все пациенты стационара больницы № 25 получают пятиразовое питание, — передает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области слова Алексея Мельника.

