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«Они запустили мне ногу — всё загноилось»: прокуратура проверит, связывали ли сибирячку во время лечения в ГКБ № 25

СК и прокуратура начали разбираться в этой истории

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Сначала в больнице <nobr class="_">№ 25</nobr> женщине ампутировали палец на ноге из-за диабета и благополучно выписали, но через неделю она снова попала туда с ковидом

Сначала в больнице № 25 женщине ампутировали палец на ноге из-за диабета и благополучно выписали, но через неделю она снова попала туда с ковидом

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Прокуратура проверит заявление о связывании пациентки в ГКБ № 25

Пациентка больницы № 25 в Новосибирске Татьяна Грищенко заявила о некачественной медицинской помощи и плохом обращении в ковидном отделении. Пациентка утверждает, что ее привязывали к кровати и не ухаживали за ней, в том числе не обрабатывали ногу после операции. Прокуратура и следственный комитет уже заинтересовались этим заявлением и начали проверки.

В чём конфликт

Татьяне Грищенко 61 год, у нее диабет, из-за которого ей пришлось ампутировать палец на ноге. 14 октября ее забрали в больницу № 25, а выписали 25 октября. 26 октября женщине сняли швы. Дома в течение недели всё было хорошо, но потом поднялась температура. Татьяне вызвали скорую — выявили у нее ковид. С ним она 1 ноября снова попала в больницу № 25. Выписали ее после лечения 16 ноября.

— Нам ее вывозят, и я вижу, что ковид вылечили, а ногу изуродовали. Ни перевязки, ничего. Она приехала домой и стала рассказывать, что над ней там издевались: привязывали, чтобы она не вставала с кровати, чтобы не сидела, а лежала при пневмонии на животе, а она у нас неходячая. И мне говорил врач, что якобы она вырывала катетер. Как она могла, если в одной руке капельница, а другая парализована?! Говорит, что санитарочка могла пройти и ударить ее своим коленом под затылок, по голове. А ей говорили: «Вы ударились о тумбочку». На ногах есть ссадины от связывания. Мы забрали домой изуродованное тело, — уверяет ее дочь Наталья Грищенко.

По словам Натальи, она звонила врачу, но в больнице ей сказали, что за пациенткой следили, делали перевязки. Она переживает, что из-за отсутствия перевязок ее мама теперь может потерять ногу: в ране накопился гной.

Наталья настроена дойти в этой истории до суда. Сегодня она готовит жалобы в Минздрав и другие ведомства.

17 ноября Татьяну снова увезли в больницу на машине скорой помощи в хирургическое отделение больницы № 25, где она находилась в первый раз, и сделали операцию. Лечением в этом отделении она была довольна и говорит, что здесь ей пытаются спасти ногу.

Татьяна Грищенко из-за состояния здоровья не может долго разговаривать по телефону, но в беседе с журналистом НГС подтвердила слова дочери, в частности, что ее привязывали, и добавила:

— Они запустили мне ногу: у меня был удален большой палец на ноге, там всё загноилось, воспалилось. Не знаю, сколько я теперь здесь пролежу снова. Вчера была операция. Пытаются сохранить ногу.

Реакция госорганов

На эту ситуацию отреагировала прокуратура Калининского района — она проверит соблюдение закона о здравоохранении, оценит полноту оказания медпомощи в ГКБ № 25.

— По сведениям СМИ, сотрудники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 25» не оказывали пожилой женщине надлежащие медицинские услуги, «привязывали к кровати», пока она находилась на лечении в ковидном отделении, совершали иные противоправные действия, — говорится в сообщении ведомства.

Также о проверке ситуации сообщили в СК РФ по НСО. Журналист НГС отправил запрос в Минздрав региона с просьбой прокомментировать эту ситуацию, но не получил ответ на момент публикации.

Ранее мы рассказывали, что сибирячки, которые попали в больницу № 25 с детьми с пневмонией, пожаловались на внутрибольничные инфекции.

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