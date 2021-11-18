«Они запустили мне ногу — всё загноилось»: прокуратура проверит, связывали ли сибирячку во время лечения в ГКБ № 25

— Нам ее вывозят, и я вижу, что ковид вылечили, а ногу изуродовали. Ни перевязки, ничего. Она приехала домой и стала рассказывать, что над ней там издевались: привязывали, чтобы она не вставала с кровати, чтобы не сидела, а лежала при пневмонии на животе, а она у нас неходячая. И мне говорил врач, что якобы она вырывала катетер. Как она могла, если в одной руке капельница, а другая парализована?! Говорит, что санитарочка могла пройти и ударить ее своим коленом под затылок, по голове. А ей говорили: «Вы ударились о тумбочку». На ногах есть ссадины от связывания. Мы забрали домой изуродованное тело, — уверяет ее дочь Наталья Грищенко.

По словам Натальи, она звонила врачу, но в больнице ей сказали, что за пациенткой следили, делали перевязки. Она переживает, что из-за отсутствия перевязок ее мама теперь может потерять ногу: в ране накопился гной.

Наталья настроена дойти в этой истории до суда. Сегодня она готовит жалобы в Минздрав и другие ведомства.