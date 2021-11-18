«Они запустили мне ногу — всё загноилось»: прокуратура проверит, связывали ли сибирячку во время лечения в ГКБ № 25

Прокуратура проверит заявление о связывании пациентки в
Пациентка больницы
В чём конфликт
Татьяне Грищенко 61 год, у нее диабет, из-за которого ей пришлось ампутировать палец на ноге. 14 октября ее забрали в больницу
— Нам ее вывозят, и я вижу, что ковид вылечили, а ногу изуродовали. Ни перевязки, ничего. Она приехала домой и стала рассказывать, что над ней там издевались: привязывали, чтобы она не вставала с кровати, чтобы не сидела, а лежала при пневмонии на животе, а она у нас неходячая. И мне говорил врач, что якобы она вырывала катетер. Как она могла, если в одной руке капельница, а другая парализована?! Говорит, что санитарочка могла пройти и ударить ее своим коленом под затылок, по голове. А ей говорили: «Вы ударились о тумбочку». На ногах есть ссадины от связывания. Мы забрали домой изуродованное тело, — уверяет ее дочь Наталья Грищенко.
По словам Натальи, она звонила врачу, но в больнице ей сказали, что за пациенткой следили, делали перевязки. Она переживает, что из-за отсутствия перевязок ее мама теперь может потерять ногу: в ране накопился гной.
Наталья настроена дойти в этой истории до суда. Сегодня она готовит жалобы в Минздрав и другие ведомства.
17 ноября Татьяну снова увезли в больницу на машине скорой помощи в хирургическое отделение больницы
Татьяна Грищенко из-за состояния здоровья не может долго разговаривать по телефону, но в беседе с журналистом НГС подтвердила слова дочери, в частности, что ее привязывали, и добавила:
— Они запустили мне ногу: у меня был удален большой палец на ноге, там всё загноилось, воспалилось. Не знаю, сколько я теперь здесь пролежу снова. Вчера была операция. Пытаются сохранить ногу.
Реакция госорганов
На эту ситуацию отреагировала прокуратура Калининского района — она проверит соблюдение закона о здравоохранении, оценит полноту оказания медпомощи в
— По сведениям СМИ, сотрудники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница
Также о проверке ситуации сообщили в СК РФ по НСО. Журналист НГС отправил запрос в Минздрав региона с просьбой прокомментировать эту ситуацию, но не получил ответ на момент публикации.
Ранее мы рассказывали, что сибирячки, которые попали в больницу