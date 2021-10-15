Чем лечат COVID-19 дома: рекомендации Минздрава и врачей

Лекарства, которые исключили из рекомендаций

Многое поменялось и в европейских гайдлайнах, и в рекомендациях отечественного Минздрава. Гидроксихлорохин, который фигурировал в медицинской документации в начале пандемии, исчез из коронавирусных протоколов лечения.



— В начале пандемии было понимание, что ключевым при коронавирусной инфекции является воспаление, поэтому применялись различные противовоспалительные препараты, в том числе гидроксихлорохин, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Это один из старейших противовоспалительных препаратов, его приняли на вооружение, но побочных эффектов от него гораздо больше, а эффективность в лечении меньше.



Еще один препарат, на который медики полагаются всё меньше, — азитромицин, да и в целом антибиотики. Иногда их назначают, но только если действительно добавилась бактериальная инфекция или высока угроза септических осложнений, человек получает специфические препараты, подавляющие иммунное звено. Такие решения должен принимать врач.



— Антибиотики были исключены на первых этапах применения и из наших рекомендаций, и из европейских гайдлайнов, — говорит Иван Скороходов. — Такой препарат, как азитромицин, достаточно ярко фигурировал в прошлом году, а сейчас исключен — это логично, потому что вирус не лечат антибиотиками. Была мысль, что второй этап инфекции, когда начинает развиваться цитокиновый шторм, вызывает присоединение бактериальной флоры — нет, сейчас уже не такое представление о вирусе, это вина исключительно иммунной системы.