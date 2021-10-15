Чем лечат COVID-19 дома: рекомендации Минздрава и врачей

С момента появления COVID-19 прошло уже больше полутора лет, всё это время врачи и ученые изучали коронавирус, его влияние на организм и последствия болезни. Мы уже рассказывали о том, что медики на сегодняшний день знают о симптомах коронавирусной инфекции, и писали о долгосрочных изменениях в организме после нее. Сегодня мы попросили врачей рассказать о том, как лечат ковид сейчас, когда о коронавирусе известно чуть больше, чем в начале пандемии.
В каждом случае лечение назначается индивидуально. Перечисленные в этом материале препараты относятся к рецептурным, имеют побочные эффекты и должны применяться только по назначению врача.
Лекарства, которые исключили из рекомендаций
Многое поменялось и в европейских гайдлайнах, и в рекомендациях отечественного Минздрава. Гидроксихлорохин, который фигурировал в медицинской документации в начале пандемии, исчез из коронавирусных протоколов лечения.
— В начале пандемии было понимание, что ключевым при коронавирусной инфекции является воспаление, поэтому применялись различные противовоспалительные препараты, в том числе гидроксихлорохин, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Это один из старейших противовоспалительных препаратов, его приняли на вооружение, но побочных эффектов от него гораздо больше, а эффективность в лечении меньше.
Еще один препарат, на который медики полагаются всё меньше, — азитромицин, да и в целом антибиотики. Иногда их назначают, но только если действительно добавилась бактериальная инфекция или высока угроза септических осложнений, человек получает специфические препараты, подавляющие иммунное звено. Такие решения должен принимать врач.
— Антибиотики были исключены на первых этапах применения и из наших рекомендаций, и из европейских гайдлайнов, — говорит Иван Скороходов. — Такой препарат, как азитромицин, достаточно ярко фигурировал в прошлом году, а сейчас исключен — это логично, потому что вирус не лечат антибиотиками. Была мысль, что второй этап инфекции, когда начинает развиваться цитокиновый шторм, вызывает присоединение бактериальной флоры — нет, сейчас уже не такое представление о вирусе, это вина исключительно иммунной системы.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Что нового в рекомендациях Минздрава
Что касается тех препаратов, которые есть в рекомендациях сейчас, то их можно разделить на три группы. Это терапия, которая снимает симптомы, есть терапия, которая влияет на причину заболевания, и есть терапия, которая меняет механизм заболевания. Для снятия симптомов применяют все те же препараты, что и при ОРВИ: если насморк — сосудосуживающие, если плохо отходит мокрота — отхаркивающие, если очень выраженный кашель — противокашлевые.
На причину заболевания влияют противовирусные препараты. Иван Скороходов говорит, что на амбулаторном этапе, то есть когда пациент лечится дома, до стационара, раньше был «Арбидол» (он же умифеновир), сейчас на первом плане фавипиравир (подробнее обо всех его свойствах и побочных эффектах мы писали в этом материале). Умифеновир в рекомендациях всё еще есть, но даже в них сказано, что его эффективность не доказана.
— Умифеновир применяется у пациентов с COVID-19, однако отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности, — говорится в рекомендациях Минздрава.
— Рекомендации четко ограничивают сроки применения тех или иных противовирусных, например фавипиравира, умифеновира, и препаратов интерферонового ряда, которые показывают эффективность при наиболее раннем начале лечения, — говорит инфекционист Иван Коновалов. — Это определяет необходимость как можно раннего обращения человека с симптомами ОРЗ для своевременного тестирования на
Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Основным прорывом врачи называют использование глюкокортикоидов при коронавирусной инфекции. В больнице это могут быть такие препараты, как дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон. Но сейчас назначить гормоны могут и для лечения на дому.
— Сейчас в России даны дополнительные рекомендации по амбулаторному лечению пациентов ингаляционными кортикостероидами (в рекомендациях Минздрава есть препарат будесонид. — Прим. ред.), это очень важный пункт, — говорит инфекционист Иван Коновалов. — То есть их применяют даже при легкой степени тяжести, когда пациент получает их на дому. Если говорить про госпитальные условия, то там, как правило, применяют уже инъекционные формы кортикостероидов.
Важно понимать, что использовать инъекционную форму, то есть колоть гормоны дома опасно. Иван Скороходов объясняет, что для того чтобы гормоны подействовали, их нужно применять в достаточной дозировке, а в достаточной дозировке они вызывают побочные эффекты: изменения углеводного обмена, артериального давления, подавление иммунитета, риски вторичных инфекций. Поэтому инъекции — только в стационаре, а ингаляции — только по назначению врача.
Кроме того, в некоторых случаях даже врачи применяют глюкокортикостероиды с осторожностью. Например, у пациентов с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, язвенной болезнью желудка и
Основным подходом к терапии COVID-19, согласно рекомендациям Минздрава, должно быть упреждающее назначение лечения до развития пневмонии, ОРДС, сепсиса. Что касается лечения сопутствующих заболеваний и осложнений, которые могут возникать при коронавирусной инфекции, то их лечат так же, как обычно — в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи.