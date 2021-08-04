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В Новосибирской области повторился антирекорд: от коронавируса за сутки скончалось 12 человек

Кроме того, зарегистрировано 204 новых случая заражения

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Всего в регионе, по данным оперштаба, от коронавируса умерло 2379 человек

Всего в регионе, по данным оперштаба, от коронавируса умерло 2379 человек

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За сутки в Новосибирске от коронавируса скончалось 12 человек

За последние сутки коронавирус обнаружили у 204 новосибирцев. Всего на утро 4 августа зарегистрировано 53 519 случаев коронавируса, в том числе у 3923 детей. Скончались 12 человек — это повторение антирекорда от 24 июля.

— Скончались еще 12 пациентов: мужчины в возрасте 51 года, 69 лет, двое мужчин в возрасте 74 лет и женщины в возрасте 48, 59, 69, 70, 83, 84, 90, 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2379 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4337 пациентов, в том числе 46 детей, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области.

В отделениях реанимации находятся 338 человека. На ИВЛ — 48 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 2 205 094 теста на коронавирус.

СЮЖЕТ

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В середине июля НГС выпустил текст о том, сколько людей на самом деле умирают от коронавируса в регионе. Для этого обозреватель НГС Мария Тищенко утром простояла рядом с моргами ковидных больниц и разговаривала с родственниками умерших. Почитайте, что ей удалось выяснить.

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вакцинацияоперштабкоронавирус
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