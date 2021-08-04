В Новосибирской области повторился антирекорд: от коронавируса за сутки скончалось 12 человек

За сутки в Новосибирске от коронавируса скончалось 12 человек
За последние сутки коронавирус обнаружили у 204 новосибирцев. Всего на утро 4 августа зарегистрировано
— Скончались еще 12 пациентов: мужчины в возрасте 51 года, 69 лет, двое мужчин в возрасте 74 лет и женщины в возрасте 48, 59, 69, 70, 83, 84, 90, 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2379 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4337 пациентов, в том числе 46 детей, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области.
В отделениях реанимации находятся 338 человека. На ИВЛ — 48 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано
В середине июля НГС выпустил текст о том, сколько людей на самом деле умирают от коронавируса в регионе. Для этого обозреватель НГС Мария Тищенко утром простояла рядом с моргами ковидных больниц и разговаривала с родственниками умерших. Почитайте, что ей удалось выяснить.