В Новосибирской области повторился антирекорд: от коронавируса за сутки скончалось 12 человек

За последние сутки коронавирус обнаружили у 204 новосибирцев. Всего на утро 4 августа зарегистрировано 53 519 случаев коронавируса, в том числе у 3923 детей. Скончались 12 человек — это повторение антирекорда от 24 июля.

— Скончались еще 12 пациентов: мужчины в возрасте 51 года, 69 лет, двое мужчин в возрасте 74 лет и женщины в возрасте 48, 59, 69, 70, 83, 84, 90, 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2379 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4337 пациентов, в том числе 46 детей, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области.