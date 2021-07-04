«Кто сказал про увольнение? Просто сидишь без зарплаты»: как россиян «убеждают» прививаться

Иммунолог, доцент московского медуниверситета имени Сеченова Николай Крючков считает, что в нежелании россиян прививаться виноваты прежде всего власти, информация от которых изменчива и неоднородна. Именно манипуляции, а не реальные проблемы с вакциной — основная причина отказов.



По мнению эксперта, то, что «Спутник V» опасен и неэффективен — миф, под которым нет реальных оснований. Просто в том, что российскую вакцину еще не закупает Европа или США, ищут подтверждение те, кто просто боится вакцинироваться.



Вместе с иммунологом 161.RU разобрал главные вопросы о вакцинации.



Какие побочные эффекты могут быть от вакцинации?



— Вакцина «Спутник V» и «Спутник Лайт» — это высокореактогенные вакцины. У большей части вакцинированных будут наблюдаться гриппоподобные проявления: уплотнение в месте инъекции, головная боль, повышенная температура, боль в мышцах и суставах, общая сильная слабость, — рассказывает Крючков. — «Побочка» проявляется очень часто в течение 1–3 дней с момента введения вакцины как первого компонента, так и второго. Другие две вакцины малореактогенны, особенно «ЭпиВакКорона». Она не вызывает никаких особых реакций.



Медик не отрицает, что в качестве побочных эффектов часто приводят тромбозы, как после других известных и общепризнанных аденовирусных вакцин, но пока ни одного случая не доказано именно от российской вакцины «Спутник V».



— То ли это в связи с тем, что не всё учитывается, то ли действительно «Спутник» более безопасен, чем зарубежные вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson, которые вызывают этот побочный эффект, но тоже очень редко.



Николай Крючков — доцент Первого московского государственного медуниверситета имени Сеченова, кандидат медицинских наук (Институт иммунологии ФМБА России), магистр общественного здоровья (Ивритский Университет, Израиль). Более 9 лет работал в фармацевтической индустрии, руководил департаментами клинических и доклинических исследований. За 18 лет научно-исследовательской деятельности опубликовал более 60 работ в российских и международных научных журналах, сборниках. Член экспертного совета проекта «Качество жизни». Разработал первое в России мультимедийное пособие по биостатистике.



Прививка опасна для репродуктивной системы?



— Никаких доказательств этому нет. Никаких, — настаивает Крючков. — Я думаю, что это больше такие фобии, потому что все вакцины клинически исследуются, в том числе исследуются процессы и влияния на плод, эмбрион и новорожденных, поэтому там никаких таких эффектов не показано. Если было бы показано и доказано, то препарат не выводился бы на рынок ни в коем случае и не продавался бы за рубеж. Представьте, как другие страны бы заклевали Россию. Это полный миф.



Российские вакцины не прошли испытания?



— На сегодняшний день «Спутник V» — самая проверенная вакцина. Есть уже промежуточный отчет по первой и второй фазе, промежуточный по третьей. Всё это опубликовано в международном журнале Lancet по «Спутник V», — отметил иммунолог. — Еще не прошел год. Тем не менее — это самая проверенная вакцина. Есть вопросы, конечно, и это обсуждается, но сам факт того, что это опубликовано и факт того, что показана столь высокая техническая эффективность, говорит о ее качестве.

