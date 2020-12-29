Я переел, что делать? Советы от диетологов всем, кто садится за новогодний стол

Традиционный новогодний стол — то еще испытание. И для тех, кто его готовит, и для тех, кто потом ест: большое количество пищи, да еще и не самой полезной, не щадит организм. Как и всегда по вторникам, сегодня у нас разговор с врачами о том, как спокойно и без последствий пережить новогоднее застолье и что делать, если переел.
Есть нельзя, попробовать
Первое, что можно сделать, — заранее позаботиться о том, чтобы на столе было поменьше вредной пищи.
— Что касается еды, то сочинять ее нужно не за три часа до новогодней ночи — заранее продумайте, что вы будете готовить на новогодний стол, — говорит диетолог Галина Барташевич. — Традиционно это оливье и селедка под шубой, где обязательно есть майонез. Ни один гастроэнтеролог не скажет вам, что давайте ешьте какой-нибудь «легкий» или что-нибудь еще. Если очень хочется, приготовьте майонез дома, только не забывайте, что он быстро портится. Это убережет желудок и поджелудочную железу от пресыщения ненатуральными ингредиентами.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
— Вместо торта и выпечки поставьте на стол тарелки с разнообразными фруктами. Максимально исключите сладкие напитки, — советует диетолог Виктория Яблокова.
Виктория Яблокова — врач — анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.
Она также советует на праздничном столе отдавать предпочтение белкам и клетчатке: нежирное мясо, рыба, больше овощей и зелени.
Если праздник без оливье и тортика для вас не праздник, то тоже можно обойтись без серьезных последствий для организма. На этот случай у диетологов есть простое правило.
— Есть вполне здравое решение проблемы. Я всегда предлагаю своим пациентам поставить запятую в фразе «есть нельзя попробовать», — объясняет Барташевич. — В новогоднюю ночь запятая должна стоять после слова «нельзя». Попробовать — можно. Но не надо налегать на всё — и на маринованные огурцы, и на нарезку колбасную, и на мясо жареное. Тарелочки должны быть не очень большие.
Еще одно правило: что-то поел — обязательно запей чистой водой. Она должна обязательно быть на столе. Алкоголь доктор тоже советует чередовать с чистой водой.
— Красное вино способствует легкой полиферментной активности и будет помогать усвоению пищи. Но пить его нужно правильно: выпили глоток-два красного вина — выпейте полстакана простой воды, — говорит диетолог Галина Барташевич.
Диетологи дают советы не только в отношении самой пищи: по мнению врачей, очень важно от этой самой пищи периодически отвлекаться, причем, чем более активны вы будете во время таких пауз, тем лучше.
— Меньше сидите за столом, больше двигайтесь. Сколько бы вы ни съели, потратьте еще больше, — советует Виктория Яблокова. — Заодно детям покажете пример: активные игры на улице, зимние виды спорта.
Кстати, хоть за столом и советуют сидеть меньше, садиться за него лучше пораньше — не к полуночи, а часов в девять вечера. Только не нужно сразу налегать на горячее — сыр, зелень, легкий салат утолят чувство голода, а это поможет не налегать в течение вечера на вредную пищу.
А если все-таки переел?
Иногда вроде и стараешься соблюдать все правила и следовать советам диетологов, а все равно не получается. Опасность переедания зависит от организма. Особенно беречь себя нужно людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, но и остальным не стоит расслабляться.
— Если у человека нет хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, то это (последствия переедания. — Прим. ред.) пройдет на уровне функциональной неязвенной диспепсии, — говорит Галина Барташевич. — Что это? Жалобы будут на отрыжку, тошноту, послабление стула, рвоту. Она может быть у любого человека, даже здорового. Потому что обычно он так не питается, тем более в ночное время.
Чтобы помочь организму, можно воспользоваться полиферментными препаратами, но в небольшом количестве. Диетологи советуют использовать препараты с 10 тысячами международных единиц (это написано на упаковке, можно также уточнить у фармацевта).
— Ферменты нам в помощь, можно прямо поставить коробочку на стол и принять во время застолья. Обратите внимание, что лекарство нужно принять во время еды, а не до или после, — говорит диетолог Оксана Выдря.
Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.
Экстренный способ помочь желудку, к сожалению, только один. Все вы его знаете, но лучше до этого не доводить.
— Если тошнит «до не могу», то «греческий способ»: выпить, сколько сможете, воды, удалиться в туалетную комнату, и два пальца в рот, — говорит Барташевич. — После этого не надо хвататься за питье в большом количестве — спокойно ополосните рот и выпейте немного чистой воды небольшими глотками, чтобы восполнить потерянную жидкость.
В новогоднюю ночь есть и другая опасность — переборщить не с пищей, а с алкоголем. В этом случае на помощь придут сорбенты — от активированного угля до современных препаратов.
С пищей на следующий день тоже стоит быть осторожным. Диетологи советуют не доедать новогодние блюда. Во-первых, организму нужно дать отдохнуть от тяжелой пищи, а во-вторых, велика вероятность отравления едой, которая всю ночь простояла на столе в тепле.
— На следующий день необходимо разгрузиться. Не нужно лежать на диване, лучше всего активное движение. Что касается еды, то для 1 января подойдут горячие супы, а лучше всего — уха, — говорит Оксана Выдря.
И все-таки лучше не переедать лишний раз, даже если это праздник — болезнь проще предотвратить, чем лечить.
— За все переедания мы будем платить, — предупреждает Галина Барташевич. — Не стоит ждать, когда это спровоцирует более серьезные последствия по клинике острого живота, когда болит так, что уже непонятно, где и что это. Поиск проблемы и лечение в таком случае — работа неприятная и для пациентов, и для врачей.
СЮЖЕТ
Переедание — далеко не единственная опасность, которая подстерегает в праздники. Чтобы проверить свои знания о новогодних правилах безопасности, пройдите наш тест. Даже если вы не угадаете правильные ответы, он подскажет вам, как провести каникулы без вреда для здоровья. А в этом материале вы найдете простые советы о том, как избавиться от легкого похмелья, которое может настигнуть утром 1 января.