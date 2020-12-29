29 декабря вторник
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 73.72
eur 90.13
Тема дняРепортаж из Таная. Как доехать, обзор трасс, цены

Все новости

Все новости

Я переел, что делать? Советы от диетологов всем, кто садится за новогодний стол

Изучаем рекомендации врачей

574
22Обсудить

Поделиться

Главное правило новогоднего застолья — не надо доедать остатки пиршества на следующие дни

Главное правило новогоднего застолья — не надо доедать остатки пиршества на следующие дни

Поделиться

Традиционный новогодний стол — то еще испытание. И для тех, кто его готовит, и для тех, кто потом ест: большое количество пищи, да еще и не самой полезной, не щадит организм. Как и всегда по вторникам, сегодня у нас разговор с врачами о том, как спокойно и без последствий пережить новогоднее застолье и что делать, если переел.

Есть нельзя, попробовать

Первое, что можно сделать, — заранее позаботиться о том, чтобы на столе было поменьше вредной пищи.

— Что касается еды, то сочинять ее нужно не за три часа до новогодней ночи — заранее продумайте, что вы будете готовить на новогодний стол, — говорит диетолог Галина Барташевич. — Традиционно это оливье и селедка под шубой, где обязательно есть майонез. Ни один гастроэнтеролог не скажет вам, что давайте ешьте какой-нибудь «легкий» или что-нибудь еще. Если очень хочется, приготовьте майонез дома, только не забывайте, что он быстро портится. Это убережет желудок и поджелудочную железу от пресыщения ненатуральными ингредиентами.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

— Вместо торта и выпечки поставьте на стол тарелки с разнообразными фруктами. Максимально исключите сладкие напитки, — советует диетолог Виктория Яблокова.

Виктория Яблокова — врач — анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.

Она также советует на праздничном столе отдавать предпочтение белкам и клетчатке: нежирное мясо, рыба, больше овощей и зелени.

Если праздник без оливье и тортика для вас не праздник, то тоже можно обойтись без серьезных последствий для организма. На этот случай у диетологов есть простое правило.

— Есть вполне здравое решение проблемы. Я всегда предлагаю своим пациентам поставить запятую в фразе «есть нельзя попробовать», — объясняет Барташевич. — В новогоднюю ночь запятая должна стоять после слова «нельзя». Попробовать — можно. Но не надо налегать на всё — и на маринованные огурцы, и на нарезку колбасную, и на мясо жареное. Тарелочки должны быть не очень большие.

Еще одно правило: что-то поел — обязательно запей чистой водой. Она должна обязательно быть на столе. Алкоголь доктор тоже советует чередовать с чистой водой.

Старайтесь за столом пить побольше чистой воды

Старайтесь за столом пить побольше чистой воды

Поделиться

— Красное вино способствует легкой полиферментной активности и будет помогать усвоению пищи. Но пить его нужно правильно: выпили глоток-два красного вина — выпейте полстакана простой воды, — говорит диетолог Галина Барташевич.

Диетологи дают советы не только в отношении самой пищи: по мнению врачей, очень важно от этой самой пищи периодически отвлекаться, причем, чем более активны вы будете во время таких пауз, тем лучше.

— Меньше сидите за столом, больше двигайтесь. Сколько бы вы ни съели, потратьте еще больше, — советует Виктория Яблокова. — Заодно детям покажете пример: активные игры на улице, зимние виды спорта.

Кстати, хоть за столом и советуют сидеть меньше, садиться за него лучше пораньше — не к полуночи, а часов в девять вечера. Только не нужно сразу налегать на горячее — сыр, зелень, легкий салат утолят чувство голода, а это поможет не налегать в течение вечера на вредную пищу.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

А если все-таки переел?

Иногда вроде и стараешься соблюдать все правила и следовать советам диетологов, а все равно не получается. Опасность переедания зависит от организма. Особенно беречь себя нужно людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, но и остальным не стоит расслабляться.

— Если у человека нет хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, то это (последствия переедания. — Прим. ред.) пройдет на уровне функциональной неязвенной диспепсии, — говорит Галина Барташевич. — Что это? Жалобы будут на отрыжку, тошноту, послабление стула, рвоту. Она может быть у любого человека, даже здорового. Потому что обычно он так не питается, тем более в ночное время.

Чтобы помочь организму, можно воспользоваться полиферментными препаратами, но в небольшом количестве. Диетологи советуют использовать препараты с 10 тысячами международных единиц (это написано на упаковке, можно также уточнить у фармацевта).

— Ферменты нам в помощь, можно прямо поставить коробочку на стол и принять во время застолья. Обратите внимание, что лекарство нужно принять во время еды, а не до или после, — говорит диетолог Оксана Выдря.

Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.

На новогоднем столе может быть много вкусного, но не стоит есть всё без разбору

На новогоднем столе может быть много вкусного, но не стоит есть всё без разбору

Поделиться

Экстренный способ помочь желудку, к сожалению, только один. Все вы его знаете, но лучше до этого не доводить.

— Если тошнит «до не могу», то «греческий способ»: выпить, сколько сможете, воды, удалиться в туалетную комнату, и два пальца в рот, — говорит Барташевич. — После этого не надо хвататься за питье в большом количестве — спокойно ополосните рот и выпейте немного чистой воды небольшими глотками, чтобы восполнить потерянную жидкость.

В новогоднюю ночь есть и другая опасность — переборщить не с пищей, а с алкоголем. В этом случае на помощь придут сорбенты — от активированного угля до современных препаратов.

С пищей на следующий день тоже стоит быть осторожным. Диетологи советуют не доедать новогодние блюда. Во-первых, организму нужно дать отдохнуть от тяжелой пищи, а во-вторых, велика вероятность отравления едой, которая всю ночь простояла на столе в тепле.

— На следующий день необходимо разгрузиться. Не нужно лежать на диване, лучше всего активное движение. Что касается еды, то для 1 января подойдут горячие супы, а лучше всего — уха, — говорит Оксана Выдря.

И все-таки лучше не переедать лишний раз, даже если это праздник — болезнь проще предотвратить, чем лечить.

— За все переедания мы будем платить, — предупреждает Галина Барташевич. — Не стоит ждать, когда это спровоцирует более серьезные последствия по клинике острого живота, когда болит так, что уже непонятно, где и что это. Поиск проблемы и лечение в таком случае — работа неприятная и для пациентов, и для врачей.

СЮЖЕТ

Что у вас болит?

Переедание — далеко не единственная опасность, которая подстерегает в праздники. Чтобы проверить свои знания о новогодних правилах безопасности, пройдите наш тест. Даже если вы не угадаете правильные ответы, он подскажет вам, как провести каникулы без вреда для здоровья. А в этом материале вы найдете простые советы о том, как избавиться от легкого похмелья, которое может настигнуть утром 1 января.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Новый годедаправильное питание
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...