Я переел, что делать? Советы от диетологов всем, кто садится за новогодний стол

Традиционный новогодний стол — то еще испытание. И для тех, кто его готовит, и для тех, кто потом ест: большое количество пищи, да еще и не самой полезной, не щадит организм. Как и всегда по вторникам, сегодня у нас разговор с врачами о том, как спокойно и без последствий пережить новогоднее застолье и что делать, если переел.



Есть нельзя, попробовать



Первое, что можно сделать, — заранее позаботиться о том, чтобы на столе было поменьше вредной пищи.



— Что касается еды, то сочинять ее нужно не за три часа до новогодней ночи — заранее продумайте, что вы будете готовить на новогодний стол, — говорит диетолог Галина Барташевич. — Традиционно это оливье и селедка под шубой, где обязательно есть майонез. Ни один гастроэнтеролог не скажет вам, что давайте ешьте какой-нибудь «легкий» или что-нибудь еще. Если очень хочется, приготовьте майонез дома, только не забывайте, что он быстро портится. Это убережет желудок и поджелудочную железу от пресыщения ненатуральными ингредиентами.

