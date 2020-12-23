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Сколько человек можно позвать в гости на Новый год? Отвечают врачи и Роспотребнадзор

Собрать компанию на свежем воздухе не безопаснее, чем в квартире

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Массовые застолья пока лучше отложить

Массовые застолья пока лучше отложить

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Новый год в этот раз будем встречать по правилам, которые диктует коронавирус, одно из которых — не собираться большими компаниями. А какими компаниями можно собираться? Мы спросили у Роспотребнадзора и врачей.

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что нужно максимально ограничить контакты, не приглашать родственников и друзей, а по гостям если и ходить, то немного и только в маске. С такими правилами застолье с друзьями не организуешь.

Врачи тоже говорят, что лучше ограничиться семейным кругом. Назвать точную цифру сложно — в семьях же разное количество человек.

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— Не собирайтесь вы в кучки! Скольким людям безопасно [вместе] проводить Новый год? Не знаю, одному, — рассказал эпидемиолог, пожелавший сохранить анонимность. — Грубо говоря, оставайтесь в кругу своего постоянного общения. Даже если мы не живем вместе, у нас есть постоянный круг общения. Это более-менее разумный круг, который можно очертить.

Главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина посоветовала не приглашать в дом аниматоров, в том числе Деда Мороза и Снегурочку. Врач-терапевт Иван Скороходов говорит, что безопаснее всего будет отмечать праздник вместе с теми, с кем вы живете, не приглашая никого в гости.

— Сборы на квартирах — это не лучший вариант, лучше, чтобы каждая семья в своем узком кругу отпраздновала. Если уж вы решились все-таки собрать кого-то — ради бога, не приглашайте пожилых людей, людей с ожирением, гипертонией, диабетом, бронхиальной астмой, варикозом, тромбозами, — говорит Скороходов.

Собираться, впрочем, не стоит не только в квартирах, но и на улице — шашлыки с друзьями даже на свежем воздухе, по словам Скороходова, не лучшая затея. А вот прогулки и поездки за город своей семьей пойдут на пользу. Только нужно при этом соблюдать дистанцию 1,5–2 метра от других компаний.

СЮЖЕТ

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Не стоит забывать и про то, что всеобщий масочный режим, введенный Роспотребнадзором в октябре, продолжает действовать. А также важно помнить о правилах, которые действуют в вашем городе, — некоторые регионы ввели дополнительные ограничения на каникулы.

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Новый годкоронавирус
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