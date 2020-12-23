Сколько человек можно позвать в гости на Новый год? Отвечают врачи и Роспотребнадзор

Новый год в этот раз будем встречать по правилам, которые диктует коронавирус, одно из которых — не собираться большими компаниями. А какими компаниями можно собираться? Мы спросили у Роспотребнадзора и врачей.



В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что нужно максимально ограничить контакты, не приглашать родственников и друзей, а по гостям если и ходить, то немного и только в маске. С такими правилами застолье с друзьями не организуешь.



Врачи тоже говорят, что лучше ограничиться семейным кругом. Назвать точную цифру сложно — в семьях же разное количество человек.

