В новосибирском военном госпитале увеличили число коек для ковидных больных

Новосибирский военный госпиталь № 425 увеличил число мест для больных коронавирусом. Для этого там создали дополнительный резерв в 50% от общего числа коек.



— Перепрофилированию под инфекционный стационар с COVID-19 подверглись несколько отделений госпиталя. В разгар эпидемии новый многофункциональный медицинский центр на 160 мест, который был построен в мае для инфекционных больных, работает на полную мощность. На данный момент заполняемость медцентра пациентами составляет 90%, боксы с больными с тяжелой формой течения коронавирусной инфекции заполнены на 50%. Здесь проходят лечение не только военнослужащие, но и члены их семей, военные пенсионеры, а также гражданское население, — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.