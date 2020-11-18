В новосибирском военном госпитале увеличили число коек для ковидных больных

В Новосибирске открыли дополнительные ковидные койки в военном госпитале
Новосибирский военный госпиталь № 425 увеличил число мест для больных коронавирусом. Для этого там создали дополнительный резерв в 50% от общего числа коек.
— Перепрофилированию под инфекционный стационар с COVID-19 подверглись несколько отделений госпиталя. В разгар эпидемии новый многофункциональный медицинский центр на 160 мест, который был построен в мае для инфекционных больных, работает на полную мощность. На данный момент заполняемость медцентра пациентами составляет 90%, боксы с больными с тяжелой формой течения коронавирусной инфекции заполнены на 50%. Здесь проходят лечение не только военнослужащие, но и члены их семей, военные пенсионеры, а также гражданское население, — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.
По словам Андрея Соколова, подполковника медицинской службы, в ноябре снизилось число обращений инфекционных больных.
— За 5,5 месяцев работы многофункционального медицинского центра Минобороны в Новосибирске от коронавирусной инфекции было вылечено более 1300 пациентов, — добавили в пресс-службе ЦВО.
На прошлой неделе, 11 ноября, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил военный госпиталь. Перед поездкой он и другие священнослужители сдали тест на коронавирус.
Строительством военного госпиталя для коронавирусных больных занимались военные, он рассчитан на 160 больных. На работы потребовалось 56 дней. Здание достроили 15 мая.