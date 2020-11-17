Вы же не доктор: пять диагнозов, которые мы ставим себе зря

Сколько бы ни говорили нам о том, что с любыми проблемами со здоровьем нужно идти к врачам, попасть на прием, особенно к узкому специалисту, бывает непросто: то запись за месяц, то с работы не отпустили, то просто «вроде отлегло». В итоге нередко диагноз мы ставим себе сами — от аллергии до онкологии. И даже лечение назначаем, как правило, неверное. Мы поговорили с врачами о болезнях, которые пациенты чаще всего ставят себе сами, и о том, к каким проблемам может привести самодиагностика.



— Часто пациенты ошибочно приписывают себе такие заболевания, как аритмии (нарушения ритма), сахарный диабет, аллергия, инфаркт миокарда, инсульт, онкологические заболевания. Ошибка в том, что заболевание проявляется не единственной жалобой, одним конкретным признаком или однократным изменением лабораторного показателя, — говорит врач общей практики Татьяна Миронова.

