Вы же не доктор: пять диагнозов, которые мы ставим себе зря

Сколько бы ни говорили нам о том, что с любыми проблемами со здоровьем нужно идти к врачам, попасть на прием, особенно к узкому специалисту, бывает непросто: то запись за месяц, то с работы не отпустили, то просто «вроде отлегло». В итоге нередко диагноз мы ставим себе сами — от аллергии до онкологии. И даже лечение назначаем, как правило, неверное. Мы поговорили с врачами о болезнях, которые пациенты чаще всего ставят себе сами, и о том, к каким проблемам может привести самодиагностика.
— Часто пациенты ошибочно приписывают себе такие заболевания, как аритмии (нарушения ритма), сахарный диабет, аллергия, инфаркт миокарда, инсульт, онкологические заболевания. Ошибка в том, что заболевание проявляется не единственной жалобой, одним конкретным признаком или однократным изменением лабораторного показателя, — говорит врач общей практики Татьяна Миронова.
Татьяна Миронова — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач общей практики.
Нередко пациенты ставят себе диагнозы, которых и вовсе не существует. Либо путают один диагноз с другим.
— Достаточно много диагнозов различных заболеваний, которые у всех на слуху, в настоящее время не употребляются врачами и не входят в структуру Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10 — документ, который выпускает Всемирная организация здравоохранения. — Прим. ред.). Поэтому нередко возникает путаница в оценке состояния заболевшего человека и его лечении, — отмечает доктор Екатерина Кудина.
Екатерина Кудина — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.
Ангина
СЮЖЕТ
Заболевание, которое раньше называли ангиной, — тонзиллофарингит, то есть воспаление глотки и миндалин. Проблема в том, что сами пациенты нередко называют ангиной любое заболевание, при котором болит горло, и, получая информацию из интернета, начинают сами бесконтрольно принимать антибиотики.
— Истинный тонзиллофарингит чаще всего действительно требует антибактериального лечения, хотя абсолютно точно это может решить только врач. Большинство других заболеваний, которые проявляются болью в горле, антибиотиками лечить не надо, — говорит Кудина.
Авитаминоз
Всем знакомое понятие «осенний авитаминоз» тоже неверное, в медицине такого нет. Есть понятие «недостаточность витаминов». И связывать его с сезоном неправильно.
— Чаще всего причинами нехватки витаминов в организме может быть нерациональное питание (когда в рационе недостаточно фруктов, ягод, овощей), либо у человека имеются заболевания органов ЖКТ, в результате нарушается усвоение витаминов и микроэлементов, — говорит диетолог Оксана Выдря.
Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.
Она подчеркивает, что человек не может самостоятельно определить нехватку витаминов, даже клинически проявляемые симптомы могут указывать на дефицит разных витаминов и микроэлементов.
— Дефициты витаминов и микроэлементов подтверждаются лабораторно. Соответственно значениям назначается определенная доза витаминов для коррекции дефицита, — говорит Оксана Выдря.
Кроме дефицитов витаминов, есть и гипервитаминозы. Это острое расстройство в результате интоксикации сверхвысокой дозой одного или нескольких витаминов, содержащихся в пище или препаратах. Именно поэтому бесконтрольно нельзя пить даже «безобидные» витаминки. Подробнее о том, чем могут быть опасны витамины, можно прочитать в этом материале.
Остеохондроз
Еще один часто используемый пациентами диагноз. Он, в отличие от ангины, есть в МКБ-10, но в гораздо более узком понятии, чем это употребляется людьми без медицинского образования.
— Остеохондроз — это лишь одна из причин дорсопатии, то есть болей в спине. Неправильно трактуя боль в спине как остеохондроз, можно выбрать ошибочную линию поведения и лечения, что нередко приносит большой вред, — объясняет Екатерина Кудина. — Например, применение мануальной терапии, массажа, занятий йогой противопоказаны при определенных видах дорсопатий.
То, что в быту мы называем остеохондрозом, может оказаться заболеваниями межпозвонкового диска, мышечным напряжением, заболеванием межпозвонковых суставов и радикулопатией, поражением спинномозгового нерва. Под маской боли в спине прячутся и другие диагнозы.
Дисбактериоз
Еще один очень распространенный диагноз — «дисбактериоз». Этот диагноз употребляют как сами пациенты, так и врачи в беседе с ними, однако в официальных документах доктор назовет это синдромом избыточного бактериального роста. Но и такого диагноза в МКБ-10 нет, и шифруется он как «другие уточненные заболевания кишечника», что само по себе не очень информативно.
— Синдром избыточного бактериального роста чаще всего не является причиной имеющихся у пациента симптомов, а лишь сопутствует другим заболеваниям. Поэтому, рассматривая его как основное заболевание, есть риск просмотреть реально существующую патологию, — говорит Екатерина Кудина.
Аллергия
Казалось бы, уж аллергию-то ни с чем не перепутаешь, особенно пищевую: поел апельсинов — обсыпало. Но, по словам врачей, всё не так просто. Симптомы аллергии вызывает гистамин, но вынуть его из клеток могут не только аллергены. Есть разные вещества и факторы, которые могут это сделать, даже если аллергии на них нет. Например, это яркие продукты: клубника, цитрусы, помидоры. Сюда же относятся алкогольные и газированные напитки, специи, лук, чеснок, сладости, шоколад, консервированные продукты.
— Отличие от аллергии в том, что человек может употреблять эти продукты, но немного. Если у человека аллергия на апельсин, одной дольки будет достаточно, чтобы начались приключения: губа отечет, зуд во рту появится, обсыплет — что-то да произойдет. Если же аллергии нет, от одной дольки ничего не будет. А вот если человек съест мешок апельсинов, его обсыплет. Неважно, есть аллергия или нет, — объясняет аллерголог-иммунолог Иван Скороходов.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Всё это, впрочем, не значит, что теперь можно со спокойной душой есть клубнику, на которую вы подозревали у себя аллергию. Эксперименты с аллергенами могут привести к серьезным последствиям вплоть до анафилактического шока, поэтому, если вы сейчас задумались: «А тем ли я болею?», сходите сначала к врачу, чтобы определить точно. Это же правило работает и в отношении других возможных заболеваний.
— Врач определяет болезнь после осмотра пациента, который обязательно включает оценку жалоб, анамнеза (историю развития болезни, заболевания у родственников, профессиональную деятельность, условия жизни), физикальный осмотр, оценку лабораторных данных и при необходимости данных инструментальных исследований, — говорит врач общей практики Татьяна Миронова.
Тем не менее без самостоятельных наблюдений за собственным здоровьем и заботы о нем не обойтись. О том, как делать это правильно, мы рассказываем во вторникам: в этом материале можно почитать о том, кто в группе риска образования тромбов, а здесь — о том, как защитить себя и близких от инсульта.