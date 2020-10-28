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От коронавируса в Новосибирской области умерли 5 человек

Общее число погибших достигло 574

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В реанимации лежат 122 человека

В реанимации лежат 122 человека

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Оперштаб Новосибирской области сообщил о новых смертях от коронавируса в регионе.

— Скончались еще 5 пациентов: мужчина в возрасте 70 лет и женщины, им было 64, 72, 74 и 84 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в НСО от ковида скончались 574 человека.

— В отделениях реанимации находятся 122 человека. На ИВЛ — 32 пациента, — добавил оперштаб.

Если вы знаете, кем были умершие, как протекала их болезнь, то сообщите об этом в редакцию дежурному журналисту.

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В понедельник, 26 октября, стало известно, что от ковида скончалась 49-летняя медсестра, которая работала в «красной» зоне. Ее сын рассказал, как протекала болезнь.

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