От коронавируса в Новосибирской области умерли 5 человек

Оперштаб Новосибирской области сообщил о новых смертях от коронавируса в регионе.
— Скончались еще 5 пациентов: мужчина в возрасте 70 лет и женщины, им было 64, 72, 74 и 84 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Всего в НСО от ковида скончались 574 человека.
— В отделениях реанимации находятся 122 человека. На ИВЛ — 32 пациента, — добавил оперштаб.
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В понедельник, 26 октября, стало известно, что от ковида скончалась