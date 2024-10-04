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Город Теле- и радиосигнал прервется на неделю в Новосибирской области — расписание отключений

Теле- и радиосигнал прервется на неделю в Новосибирской области — расписание отключений

Вещание прервется из-за планового ремонта оборудования

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10 комментариев

В некоторых районах перебои в вещании возможны до 20 октября

Кратковременные отключения теле- и радиотрансляций ожидаются в Новосибирске и области с 7 по 13 октября. В некоторых районах перерывы трансляций возможны до 20 октября. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сообщили в РТРС.

Под отключения попадут два мультиплекса

В РТРС отметили, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

РТРС ведет эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов во всех субъектах Российской Федерации. В его состав входят 78 филиалов: республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ).

В мультиплекс РТРС-1 цифрового телевидения входят 10 обязательных бесплатных каналов: Первый, «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

В мультиплекс РТРС-2 цифрового телевидения России входят: РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз ТВ».

Отметим, что в Новосибирске в этом году прекратилось вещание аналоговое телеканала РБК.

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Комментарии
10
mirror
17 минут
ТВ, как атавизм, надо отключить совсем.
Луркентий
1 час
Телесигнал отключать опаснее, чем отопление, если вы понимаете о чём я. Холод-то потерпят, этот навык есть.
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