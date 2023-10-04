«Куда смотрит Бастрыкин?»: как новосибирцы отреагировали на рассуждения Маргариты Симоньян о взрыве над Сибирью

Высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он сообщил, что «ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет». Кроме того, московский политик Николай Королев отправил обращения в Следственный комитет и полицию из-за рассуждений главного редактора RT.

