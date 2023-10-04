«Куда смотрит Бастрыкин?»: как новосибирцы отреагировали на рассуждения Маргариты Симоньян о взрыве над Сибирью

Жители Новосибирска активно отреагировали на высказывание главного редактора RT и «России сегодня» Маргариты Симоньян о последствиях ядерного взрыва «где-нибудь над Сибирью». После публикации материала читатели НГС оставили свыше 300 комментариев о ситуации. Мы собрали самые интересные отзывы горожан.
Часть пользователей пришла в недоумение из-за рассуждений о последствиях взрыва именно над Сибирью, а не в других регионах России. Некоторые читатели НГС поинтересовались, взял ли на контроль высказывание Маргариты Симоньян председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
— Бастрыкин ещё не высказал озабоченность и не поставил на контроль? — спрашивает пользователь с ником «Гость».
— Куда смотрит Бастрыкин? — пишет еще один пользователь.
Другие читатели НГС поинтересовались, законно ли делать подобные высказывания.
— А разве это законно — бросаться такими фразочками? — спрашивает пользователь «Гость».
— Думаю, компетентные органы обратят внимание на публичные заявления Симоньян, — пишет другой читатель НГС.
Пользователь с ником «….» отметил, что «нам, новосибирцам, вообще пофигу». При этом многие читатели осудили высказывание главного редактора RT и «России сегодня».
— Где-нибудь над Сибирью? А мы, сибиряки, не люди? — пишет пользователь «Эленка».
— Мне вот интересно. Они сами себя слышат? — спрашивает читатель «Luk.Sm.».
Отметим, в авторской программе Маргарита Симоньян вспомнила разговор со знакомым инженером, который рассказал ей, что проведение термоядерного взрыва на высоте около 100 километров «где-нибудь над Сибирью» не приведет к катастрофическим последствиям для человечества.
Она продолжила, что это выведет на Земле из строя всё цифровое оборудование, и человечество останется без гаджетов и вернется «год эдак в 93-й» с проводными телефонами. Симоньян добавила, что что ее такая ситуация бы «даже обрадовала».
Высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он сообщил, что «ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет». Кроме того, московский политик Николай Королев отправил обращения в Следственный комитет и полицию из-за рассуждений главного редактора RT.