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Тема дняКак сажать тюльпаны весной
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Сложный тест про СССР: угадайте, для чего использовали эти 12 вещей из прошлого

Вернитесь на 30 или 40 лет назад и испытайте легкий кайф от ностальгии

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Пишите в комментариях, легко ли вам было пройти тест

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Если вам немного за 30, то вы, возможно, не помните вещи, которые использовали люди в Советском Союзе. А сможете ли вы их угадать по фотографии?

Предлагаем пройти небольшой и сложный тест. Логически догадаться практически невозможно!

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