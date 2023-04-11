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Количество смертей снизилось в Новосибирской области в марте — изучаем статистику ЗАГСа

Рождаемость в регионе продолжает расти

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С начала года в области умерли 8789 человек

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ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику за март 2023 года. По данным управления, в регионе за месяц умерли 2896 человек, а родился 2361 человек.

С начала года в области умерли 8789 человек, а родились 6337 человек.

По сравнению с февралем количество смертей в регионе снижается. Так, в феврале года умер 2571 человек. Рождаемость, напротив, продолжает расти. В прошлом месяце в регионе появились на свет 1909 детей.

Ранее стало известно, что новосибирцы стали в два раза чаще жениться после объявления частичной мобилизации.

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ЗАГССмертностьРождаемостьНовосибирск
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