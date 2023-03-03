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Рождаемость снизилась в Новосибирской области в феврале — изучаем грустную статистику

При этом количество умерших сократилось по сравнению с октябрем

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С начала года в области родились 3976 детей

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ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику за февраль 2023 года. По данным управления, в регионе за месяц умерли 2571 человек, а родились 1909 человек.

С начала года в области умерли 5893 человек, а родились 3976 человек.

По сравнению с январем количество смертей в регионе снижается. Так, в январе года умерло 3322 человека. Рождаемость снижается: в первый месяц 2023 года в регионе родились 2067 ребенка.

Ранее стало известно, что новосибирцы стали в два раза чаще жениться после объявления частичной мобилизации.

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