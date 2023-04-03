«Я ее чуть не убил, причем этого не помню». Три жуткие истории бывших алкоголиков — 600 дней запоя и отказавшие ноги

— Раньше я никогда себя не контролировала. Я начинала с пары бутылок пива, а потом выпить литров пять за вечер — это норма. Пила пока не упаду, пока есть деньги. А потом утром как-то приходила в себя и шла на работу. Но при этом я ни на одной работе не работала дольше года-полтора. Вначале пила только после работы, а потом шла в обед, брала бутылочку вина и тихонько ее весь день попивала. Мне, конечно, ставили условие, но я обычно собирала вещи и увольнялась сама, было очень стыдно, — рассказывает Кристина.



Четыре года назад она была замужем, но ее супруг, как и она, тоже был зависим от алкоголя. Тогда она решила, что пора завязывать с прежней жизнью, и подала на развод. Но тяжелое решение вновь привело к запою — он продлился полгода.



— Я почувствовала себя настолько одиноко, ведь мы с ним 7 лет вместе прожили. Это стало таким оправданием моего загула. Но все в итоге вышло хорошо: из запоя меня вытащила мама, отправила в центр, а оттуда я уже пошла на группы анонимных алкоголиков. С тех пор я трезвая. С бывшим мужем мы не поддерживаем отношения, они все-таки были нездоровыми. Он продолжает пить, а у меня уже все поменялось в жизни. Мы просто не поймем друг друга, — считает Кристина.

