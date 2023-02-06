«Мама продала квартиру, чтобы рассчитаться». Откровения игроманов о проигранных миллионах, золоте и десятках микрозаймов

— Потихоньку начало всё затягивать: я и уроки мог прогуливать, и проигрывать форму, которую мне родители купили. Да, мне идти надо на занятия, а я ее проиграл. Мой родственник меня как бы учил, показывал, как правильно играть в покер, затем на бирже. Можно сказать, что мы ходили вместе по всем этим заведениям. Но он не признает себя зависимым.



Когда Алексей перешел на ставки, он думал, что может понимать игру и предугадывать счет матча. К тому же повсюду (речь идет о времени до введения запрета на азартные игры и создание специальных игровых зон. — Прим. ред.) была реклама игровых автоматов, а затем и ставок. Ему казалось, что всё идет нормально, хотя проигрыши уже случались. Гасили долги в основном родители, а также его родственник, который иногда прикрывал его перед ними:



— До последнего у меня было отрицание того, что я зависим. Мне казалось, что мне просто чуть-чуть не везет. Я поступок совершу, который для нормального человека не очень нормален, проходит какое-то время — и всё, как ни в чем не бывало. Меня родители прощали, верили мне, что ли, до последнего.

