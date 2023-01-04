Метро перевели на режим выходного дня: к чему это привело — видео с толпой на «Площади Ленина»

— Я зашла в метро около семи вечера. По громкоговорителю женщина пыталась развести очередь на эскалаторы. Она объясняла, что к Оперному театру и елке можно пройти со стороны трех работающих эскалаторов, на другом выходе один не работает. По ее словам, с той стороны нет очередей, — рассказала Елизавета Шаталова.

