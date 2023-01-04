Метро перевели на режим выходного дня: к чему это привело — видео с толпой на «Площади Ленина»

Вечером 4 января в Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» образовалась толпа. Люди собрались на платформе в ожидании подземных поездов, которые в период празднования Нового года выпускаются по графику выходного дня. Как сообщает корреспондент НГС Елизавета Шаталова, время ожидания поезда составляет около пяти минут.
— Я зашла в метро около семи вечера. По громкоговорителю женщина пыталась развести очередь на эскалаторы. Она объясняла, что к Оперному театру и елке можно пройти со стороны трех работающих эскалаторов, на другом выходе один не работает. По ее словам, с той стороны нет очередей, — рассказала Елизавета Шаталова.
По словам журналиста, на тот момент люди около пяти минут ждали поезд со станции метро «Октябрьская». К моменту прибытия вагоны подземного транспорта уже были переполнены.
— После того как дверь открылась, началась толкучка. Кто-то боялся, что двери закроются и они не успеют зайти. Внутри вагона все набились. Мне приходилось держать руку, чтобы не задавить женщину толпой со спины, — сказала корреспондент.
НГС направил запрос в новосибирский метрополитен с просьбой прокомментировать ситуацию. Издание также обратилось в пресс-службу мэрии Новосибирска.
В конце декабря новосибирцы выстроились в очередь в пункте пополнения транспортных соцкарт на Красном проспекте. Хвост очереди заканчивался на входе в офис.