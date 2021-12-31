Как будет работать метро в Новосибирске в новогоднюю ночь? Объясняет мэрия

В новогодние праздники общественный транспорт в Новосибирске будет работать по графику выходного дня. 1 января изменится время начала его работы.
— 31 декабря пассажирский транспорт, включая новосибирский метрополитен, будет работать до 24:00. С 1 по 10 января выпуск подвижного состава будет осуществляться по графику выходного дня — выпуск будет сокращен. 1 января начало движения переносится с 06:00 на 07:00, массовый выпуск подвижного состава будет примерно к 10:00, — цитирует пресс-центр мэрии Новосибирска Андрея Куликова, начальника отдела перевозок.
Ранее стало известно, что праздничный салют в Новосибирске в этом году отменили из-за коронавируса. В ночь на 1 января 2022 года в городе ожидается морозная погода — температура может опуститься до