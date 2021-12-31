Какой была погода на Новый год в Новосибирске за последние 10 лет? Показываем в одной картинке

Прошлая новогодняя ночь стала одной из самых холодных в Новосибирске за последние 10 лет — температура опустилась до -34,2 градуса. В этом году синоптики обещают, что в ночь на 1 января похолодает до -22. НГС сравнил это с погодой, которая была в Новосибирске 31 декабря, начиная с 2011 года.
В прошедшем десятилетии самой холодной стала ночь на 1 января 2011 года, самой теплой — на 1 января 2017 года. Посмотрите в одной картинке, насколько начало
— Самая теплая новогодняя ночь, по данным метеостанции Огурцово в Новосибирске, была зафиксирована в ночь на 1 января 2002 года, тогда температура составила -1,9 градуса. А самая холодная — в 1930 году, температура была -43 градуса, — сообщила НГС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
Накануне на набережной в Новосибирске открылся ледовый городок. Корреспонденты НГС побывали там одними из первых и посмотрели, какие горки и развлечения там есть.
В конце прошлой недели на площади Ленина собрались новосибирцы, которые облились ледяной водой, несмотря на морозы. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как это было.