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Какой была погода на Новый год в Новосибирске за последние 10 лет? Показываем в одной картинке

В этом году температура далека от рекорда

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Сильных холодов в ближайшую ночь не ожидается

Сильных холодов в ближайшую ночь не ожидается

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Прошлая новогодняя ночь стала одной из самых холодных в Новосибирске за последние 10 лет — температура опустилась до -34,2 градуса. В этом году синоптики обещают, что в ночь на 1 января похолодает до -22. НГС сравнил это с погодой, которая была в Новосибирске 31 декабря, начиная с 2011 года.

В прошедшем десятилетии самой холодной стала ночь на 1 января 2011 года, самой теплой — на 1 января 2017 года. Посмотрите в одной картинке, насколько начало 2022-го будет холоднее, чем в предыдущие годы.

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— Самая теплая новогодняя ночь, по данным метеостанции Огурцово в Новосибирске, была зафиксирована в ночь на 1 января 2002 года, тогда температура составила -1,9 градуса. А самая холодная — в 1930 году, температура была -43 градуса, — сообщила НГС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Накануне на набережной в Новосибирске открылся ледовый городок. Корреспонденты НГС побывали там одними из первых и посмотрели, какие горки и развлечения там есть.

В конце прошлой недели на площади Ленина собрались новосибирцы, которые облились ледяной водой, несмотря на морозы. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как это было.

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