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Тема дня30 моржей облились водой на пл. Ленина
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30 новосибирцев облились ледяной водой на площади Ленина 26 декабря: фоторепортаж

Акция стала уже традиционной, в 2021 году проводится в четвертый раз.

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Погода сегодня располагала к участию в оздоровительном флешмобе: температура не опустилась и до -10 градусов.

Погода сегодня располагала к участию в оздоровительном флешмобе: температура не опустилась и до -10 градусов.

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Воскресным утром 26 декабря несколько десятков сибиряков подъехали к условленному месту у здания мэрии Новосибирска для ежегодного обливания на площади Ленина.

Из своих машин на улице Депутатской участники выходили уже в нижнем белье (кто-то накидывал куртки), направляясь к статуе Ленина

Из своих машин на улице Депутатской участники выходили уже в нижнем белье (кто-то накидывал куртки), направляясь к статуе Ленина

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По оценкам организаторов, в акции приняли участие около 30 человек.

Воду для обливания моржи приносили с собой

Воду для обливания моржи приносили с собой

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— Уже четвертый год проводим такие мероприятия. Посвящены они исключительно здоровью. Обливаться на систематической основе очень полезно: значительно повышается самочувствие, усиливается иммунитет, — сказал НГС один из организаторов акции Константин Почарский.

Секунды до общего обливания

Секунды до общего обливания

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Этот флешмоб — прекрасный способ выгулять купальник в декабре, не выезжая из Новосибирска

Этот флешмоб — прекрасный способ выгулять купальник в декабре, не выезжая из Новосибирска

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При этом организаторы признают: разовые обливания могут быть вредны для неподготовленного человека.

По словам организаторов, большинство присутствующих обливаются каждый день

По словам организаторов, большинство присутствующих обливаются каждый день

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Воскресенье для флешмоба выбрано неслучайно: чтобы все желающие смогли поучаствовать.

Место, наряды и погода вполне подошли для добрых новогодних фото, вызывающих улыбку и желание поставить лайк

Место, наряды и погода вполне подошли для добрых новогодних фото, вызывающих улыбку и желание поставить лайк

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Участники говорят, обливание заряжает прекрасным настроением на весь день

Участники говорят, обливание заряжает прекрасным настроением на весь день

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После общего обливания наступает время общего фото на память.

Коллективное «гип-гип-ура!»

Коллективное «гип-гип-ура!»

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Год назад 26 декабря два десятка морозоустойчивых новосибирцев облились водой на площади Ленина. На термометре было -34 градуса, но моржей это не испугало, смотрите наш фоторепортаж.

В 2019 году в аналогичном флешмобе участвовали около 40 человек, температура воздуха в тот день составила -18 градусов.

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