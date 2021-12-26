30 новосибирцев облились ледяной водой на площади Ленина 26 декабря: фоторепортаж

Воскресным утром 26 декабря несколько десятков сибиряков подъехали к условленному месту у здания мэрии Новосибирска для ежегодного обливания на площади Ленина.
По оценкам организаторов, в акции приняли участие около 30 человек.
— Уже четвертый год проводим такие мероприятия. Посвящены они исключительно здоровью. Обливаться на систематической основе очень полезно: значительно повышается самочувствие, усиливается иммунитет, — сказал НГС один из организаторов акции Константин Почарский.
При этом организаторы признают: разовые обливания могут быть вредны для неподготовленного человека.
Воскресенье для флешмоба выбрано неслучайно: чтобы все желающие смогли поучаствовать.
После общего обливания наступает время общего фото на память.
Год назад 26 декабря два десятка морозоустойчивых новосибирцев облились водой на площади Ленина. На термометре было -34 градуса, но моржей это не испугало, смотрите наш фоторепортаж.
В 2019 году в аналогичном флешмобе участвовали около 40 человек, температура воздуха в тот день составила -18 градусов.