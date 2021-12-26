30 новосибирцев облились ледяной водой на площади Ленина 26 декабря: фоторепортаж

Год назад 26 декабря два десятка морозоустойчивых новосибирцев облились водой на площади Ленина. На термометре было -34 градуса, но моржей это не испугало, смотрите наш фоторепортаж.



В 2019 году в аналогичном флешмобе участвовали около 40 человек, температура воздуха в тот день составила -18 градусов.