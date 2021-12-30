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Открытие городка на набережной: фото и видео с горок (их проверили пресс-секретарь мэра и Анна Терешкова)

На его строительство ушло 800 кубометров льда

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Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов и вице-мэр Анна Терешкова оценили горки. И, похоже, они им понравились

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов и вице-мэр Анна Терешкова оценили горки. И, похоже, они им понравились

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В Новосибирске открылся ежегодный ледовый городок на Михайловской набережной. Сегодня после технической приемки его ворота распахнулись и перед новосибирцами. Корреспонденты НГС побывали в городке одними из первых.

Всю предыдущую неделю в городе держалась очень теплая температура, которая серьезно осложняла работу строителям городка. Сегодня ночью погода смилостивилась. Температура опустилась до -14 градусов, что позволило льду хорошо схватиться. Но снегопад добавил работы — все аттракционы пришлось чистить вручную.

Мы подготовили для вас видео с городка.

В этом году оформление городка посвящено 100-летию Юрия Никулина и его вкладу в развитие циркового искусства. Здесь установили множество скульптур, 13 больших скатов и 3 ледяные горки для малышей, лабиринты, домик изо льда.

Скульптуры прекрасно проработаны и выглядят впечатляюще. На них изображены сцены из фильмов, в которых снимался Никулин и цирковые животные. На создание городка ушло 800 кубометров льда. Он будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00.

На техническое открытие пришли чиновники. Вице-мэр Анна Терешкова и пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов не удержались и проверили крепость горок лично. Судя по их довольным лицам, им всё понравилось. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверял на крепость скульптуры.

Горки в этом году сделали только с прямым скатом. Новый ГОСТ на аттракционы запретил винтовые горки, поэтому прокатиться так, чтобы закружилась голова, сейчас не получится. В целом городок выглядит очень празднично и эффектно. Посмотрите сами.

Вход в городок очень нарядный

Вход в городок очень нарядный

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Внутри избушки есть волшебный ларец Деда Мороза

Внутри избушки есть волшебный ларец Деда Мороза

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Городок хорошо подсветили

Городок хорошо подсветили

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Юрий Никулин внес огромный вклад в кинематограф и в развитие циркового искусства

Юрий Никулин внес огромный вклад в кинематограф и в развитие циркового искусства

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Этот лев вас точно не обидит

Этот лев вас точно не обидит

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Корреспондент НГС протестировала горки — впечатлений море!

Корреспондент НГС протестировала горки — впечатлений море!

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У скульпторов было много кропотливой работы

У скульпторов было много кропотливой работы

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Ледяные фигуры интересно рассматривать

Ледяные фигуры интересно рассматривать

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Весело было и чиновникам

Весело было и чиновникам

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Мэр проверяет крепость фигур

Мэр проверяет крепость фигур

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Горки сделаны на славу!

Горки сделаны на славу!

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Стоимость билетов:

  • взрослые и дети старше 15 лет — 350 рублей;
  • дети от 4 до 14 лет — 250 рублей;
  • дети до 3 лет включительно и участники боевых действий (при предъявлении удостоверения) — бесплатно;
  • дети от 4 до 14 лет из многодетных семей — 200 рублей, от 15 лет — 300 рублей.

Прокат ледянок: залог — 100 рублей, стоимость — 20 рублей.

СЮЖЕТ

Новый 2022 год Новый 2022 год

В Новосибирской области временно закрывают аттракционы в помещениях, детские развлекательные центры и игровые комнаты из-за распространения коронавируса. Теперь родителям нужно придумать новые развлечения для своих чад с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. НГС готов вам в этом помочь. В этой подборке мы собрали варианты для отдыха с детьми: театры, спорт, наука, активный отдых.

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Михайловская набережнаяледовый городокНовый год в Новосибирске
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