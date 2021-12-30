Открытие городка на набережной: фото и видео с горок (их проверили пресс-секретарь мэра и Анна Терешкова)

В Новосибирске открылся ежегодный ледовый городок на Михайловской набережной. Сегодня после технической приемки его ворота распахнулись и перед новосибирцами. Корреспонденты НГС побывали в городке одними из первых.

Всю предыдущую неделю в городе держалась очень теплая температура, которая серьезно осложняла работу строителям городка. Сегодня ночью погода смилостивилась. Температура опустилась до -14 градусов, что позволило льду хорошо схватиться. Но снегопад добавил работы — все аттракционы пришлось чистить вручную.