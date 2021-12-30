Открытие городка на набережной: фото и видео с горок (их проверили пресс-секретарь мэра и Анна Терешкова)

В Новосибирске открылся ежегодный ледовый городок на Михайловской набережной. Сегодня после технической приемки его ворота распахнулись и перед новосибирцами. Корреспонденты НГС побывали в городке одними из первых.
Всю предыдущую неделю в городе держалась очень теплая температура, которая серьезно осложняла работу строителям городка. Сегодня ночью погода смилостивилась. Температура опустилась до -14 градусов, что позволило льду хорошо схватиться. Но снегопад добавил работы — все аттракционы пришлось чистить вручную.
Мы подготовили для вас видео с городка.
В этом году оформление городка посвящено
Скульптуры прекрасно проработаны и выглядят впечатляюще. На них изображены сцены из фильмов, в которых снимался Никулин и цирковые животные. На создание городка ушло 800 кубометров льда. Он будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00.
На техническое открытие пришли чиновники. Вице-мэр Анна Терешкова и пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов не удержались и проверили крепость горок лично. Судя по их довольным лицам, им всё понравилось. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверял на крепость скульптуры.
Горки в этом году сделали только с прямым скатом. Новый ГОСТ на аттракционы запретил винтовые горки, поэтому прокатиться так, чтобы закружилась голова, сейчас не получится. В целом городок выглядит очень празднично и эффектно. Посмотрите сами.
Стоимость билетов:
- взрослые и дети старше 15 лет — 350 рублей;
- дети от 4 до 14 лет — 250 рублей;
- дети до 3 лет включительно и участники боевых действий (при предъявлении удостоверения) — бесплатно;
- дети от 4 до 14 лет из многодетных семей — 200 рублей, от 15 лет — 300 рублей.
Прокат ледянок: залог — 100 рублей, стоимость — 20 рублей.
СЮЖЕТ
В Новосибирской области временно закрывают аттракционы в помещениях, детские развлекательные центры и игровые комнаты из-за распространения коронавируса. Теперь родителям нужно придумать новые развлечения для своих чад с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. НГС готов вам в этом помочь. В этой подборке мы собрали варианты для отдыха с детьми: театры, спорт, наука, активный отдых.