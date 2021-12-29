«Местами до -30 градусов»: новосибирские синоптики дали точный прогноз на 31 декабря и январские праздники

Новосибирские синоптики дали точный прогноз на новогоднюю ночь и январские праздники. Новосибирцев ждут морозы, но не экстремальные.
— Температура ожидается выше нормы на 2–3 градуса на праздниках, — рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. — В новогоднюю ночь в Новосибирске
Синоптики рассказали, что самая теплая новогодняя ночь в Новосибирске была в 2002 году — -1,9 градуса, а самая холодная в 1930 году — -43 градуса.
В сервисе «Яндекс.Погода» также подготовили прогноз на 31 декабря.
— В ночь с 31 декабря на 1 января будет ясно. Температура воздуха около −21 градуса, ветер будет дуть со скоростью
Январь 2021 года был экстремально холодный. 1 января утром в Новосибирске температура опустилась до -34 градусов. В этом году таких экстремальных температур синоптики не ждут.
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— Волны холода обычно отмечаются в первой и третьей декаде месяца, — отметила Анна Лапчик. — В целом месяц январь предполагается выше нормы на 1 градус. Осадков ожидается не более средних многолетних значений. Ночью —
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.