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«Местами до -30 градусов»: новосибирские синоптики дали точный прогноз на 31 декабря и январские праздники

Нас ждет умеренно-морозная погода

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В начале декады и ближе к Рождеству будет снижение температуры ночью местами до -30 градусов

В начале декады и ближе к Рождеству будет снижение температуры ночью местами до -30 градусов

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Новосибирские синоптики дали точный прогноз на новогоднюю ночь и январские праздники. Новосибирцев ждут морозы, но не экстремальные.

— Температура ожидается выше нормы на 2–3 градуса на праздниках, — рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. — В новогоднюю ночь в Новосибирске -20... -22 градуса, днем — -15... -17 градусов. Проходит холодный атмосферный фон. Завтра давление будет расти, осадки прекращаться. Антициклон будет определять погоду. Будет умерено морозная погода.

Синоптики рассказали, что самая теплая новогодняя ночь в Новосибирске была в 2002 году — -1,9 градуса, а самая холодная в 1930 году — -43 градуса.

Синим цветом выделены районы, где температура будет ниже нормы

Синим цветом выделены районы, где температура будет ниже нормы

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В сервисе «Яндекс.Погода» также подготовили прогноз на 31 декабря.

— В ночь с 31 декабря на 1 января будет ясно. Температура воздуха около −21 градуса, ветер будет дуть со скоростью 3,2 м/с. Утром 1 января температура в городе почти не изменится, ветер ослабнет до 2,5 м/с. Ожидается небольшой снег, — цитирует пресс-служба компании Александра Ганьшина, руководителя группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды».

Январь 2021 года был экстремально холодный. 1 января утром в Новосибирске температура опустилась до -34 градусов. В этом году таких экстремальных температур синоптики не ждут.

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— Волны холода обычно отмечаются в первой и третьей декаде месяца, — отметила Анна Лапчик. — В целом месяц январь предполагается выше нормы на 1 градус. Осадков ожидается не более средних многолетних значений. Ночью — -13... -20 градусов, днем — -5... -10 градусов. В начале декады и ближе к рождеству будет снижение температуры ночью до -20... -25 градусов, местами до -30 градусов, днем — -14... -19 градусов.

Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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