«Местами до -30 градусов»: новосибирские синоптики дали точный прогноз на 31 декабря и январские праздники

— Волны холода обычно отмечаются в первой и третьей декаде месяца, — отметила Анна Лапчик. — В целом месяц январь предполагается выше нормы на 1 градус. Осадков ожидается не более средних многолетних значений. Ночью — -13... -20 градусов, днем — -5... -10 градусов. В начале декады и ближе к рождеству будет снижение температуры ночью до -20... -25 градусов, местами до -30 градусов, днем — -14... -19 градусов.