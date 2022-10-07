«Продавайте особняки, одевайте армию»: как новосибирцы собирают мобилизованных на СВО

«С голоду же не пухнете...»

Первое, что бросается в глаза у забора НВВКУ — туалеты. Ряд синих пластиковых будочек поставили у самой кромки леса, как зримый символ исправления прошлых ошибок. К стволам уцелевших сосен скотчем прикреплены листы бумаги с указывающей в сторону клозетов стрелкой. Белая, досанкционная бумага резко выделяется на фоне темной коры.

Хватает здесь и других изменений. Исчезли костры и веселый гомон, за оградой тяжелый каток равняет землю — там готовят место для новых палаток. Впрочем, машин на обочине улицы Иванова так же много, как и неделю назад. Самые проходимые заезжают прямо в лес, поближе к ограде, по обе стороны которой стоят люди. У их ног — коробки, пакеты, тугие рулоны спальных мешков, вода.