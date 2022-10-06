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«У меня долгов с лямчик будет»: что беспокоит новосибирских мобилизованных в консультационном центре

За первые три дня работы там рассмотрели более 1000 обращений

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Центр заработал в понедельник, 3 октября 2022 года

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Больше 1000 обращений от мобилизованных обработал за первые три дня работы консультационный центр для мобилизованных на базе НВВКУ, в здании ДК «Звезда». На вопросы военнослужащих отвечали представители трех банков, приставы и налоговики.

Приставы обещают, что на время службы мобилизованные освободятся от долгов

Приставы обещают, что на время службы мобилизованные освободятся от долгов

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— Исполнительные производства о взыскании задолженностей будут приостановлены на основании принятых заявлений, — рассказала заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций ГУФССП по Новосибирской области Елена Пономарева, — сейчас они в основном обращаются по взысканию задолженностей по кредитным платежам.

Обращаются по поводу кредитов и те, кто до мобилизации платил вовремя, а теперь не имеет возможности этого делать.

За первые три дня рассмотрели более 1000 обращений

За первые три дня рассмотрели более 1000 обращений

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— Приблизительно у меня долгов с лямчик будет, — с юмором рассказал мобилизованный Иван из Ачинска Красноярского края. — Все жить хотят: машина, дом, что-то надо в дом купить… У меня в трех банках кредиты <...>. Платежи по кредитам во всех трех банках у меня приблизительно 50 тысяч в месяц.

Консультационный центр занял актовый зал, и военнослужащие задают вопросы на сцене, пока их товарищи ждут своей очереди в зрительном зале

Консультационный центр занял актовый зал, и военнослужащие задают вопросы на сцене, пока их товарищи ждут своей очереди в зрительном зале

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Консультационный центр предназначен для мобилизованных, с их семьями работают иначе.

— Мы сейчас составляем социальный паспорт каждой семьи, это и подворовой обход, и поручения органам соцзащиты и органам образования [мониторить ситуацию], поскольку мы должны знать и понимать по состоянию каждой семьи мобилизованного гражданина, какие есть потребности, дети, какого они возраста, какими мерами поддержки пользуется семья, а какие им надо оказать, — рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Оказывать помощь планируют и родственникам мобилизованных, но не в ДК «Звезда»: на режимную территорию их не пустят

Оказывать помощь планируют и родственникам мобилизованных, но не в ДК «Звезда»: на режимную территорию их не пустят

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По словам чиновника, чаще всего мобилизованных волнует то, что будет с их семьями, вопросы лечения родственников и обеспечения дровами на зиму.

Ранее НГС писал о том, что президент Владимир Путин дал отсрочку студентам негосударственных вузов.

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