«У меня долгов с лямчик будет»: что беспокоит новосибирских мобилизованных в консультационном центре

— Приблизительно у меня долгов с лямчик будет, — с юмором рассказал мобилизованный Иван из Ачинска Красноярского края. — Все жить хотят: машина, дом, что-то надо в дом купить… У меня в трех банках кредиты <...>. Платежи по кредитам во всех трех банках у меня приблизительно 50 тысяч в месяц.