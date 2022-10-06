«У меня долгов с лямчик будет»: что беспокоит новосибирских мобилизованных в консультационном центре
За первые три дня работы там рассмотрели более 1000 обращений
Больше 1000 обращений от мобилизованных обработал за первые три дня работы консультационный центр для мобилизованных на базе НВВКУ, в здании ДК «Звезда». На вопросы военнослужащих отвечали представители трех банков, приставы и налоговики.
— Исполнительные производства о взыскании задолженностей будут приостановлены на основании принятых заявлений, — рассказала заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций ГУФССП по Новосибирской области Елена Пономарева, — сейчас они в основном обращаются по взысканию задолженностей по кредитным платежам.
Обращаются по поводу кредитов и те, кто до мобилизации платил вовремя, а теперь не имеет возможности этого делать.
— Приблизительно у меня долгов с лямчик будет, — с юмором рассказал мобилизованный Иван из Ачинска Красноярского края. — Все жить хотят: машина, дом, что-то надо в дом купить… У меня в трех банках кредиты <...>. Платежи по кредитам во всех трех банках у меня приблизительно 50 тысяч в месяц.
Консультационный центр предназначен для мобилизованных, с их семьями работают иначе.
— Мы сейчас составляем социальный паспорт каждой семьи, это и подворовой обход, и поручения органам соцзащиты и органам образования [мониторить ситуацию], поскольку мы должны знать и понимать по состоянию каждой семьи мобилизованного гражданина, какие есть потребности, дети, какого они возраста, какими мерами поддержки пользуется семья, а какие им надо оказать, — рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
По словам чиновника, чаще всего мобилизованных волнует то, что будет с их семьями, вопросы лечения родственников и обеспечения дровами на зиму.
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