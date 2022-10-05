Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов негосударственных вузов
Указ касается учебных заведений с государственной аккредитацией
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Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией. Об этом он заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Также президент сообщил, что отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов.
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