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Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов негосударственных вузов

Указ касается учебных заведений с государственной аккредитацией

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Отсрочка по мобилизации, по словам президента, распространяется и на аспирантов

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией. Об этом он заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Также президент сообщил, что отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов.

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