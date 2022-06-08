На площади Ленина появилась огромная конструкция синего цвета. Мы узнали, что это будет
Также рассказываем, как долго она простоит и когда ее включат
Сегодня, 8 июня, на площади Ленина перед НОВАТом рабочие устанавливают массивную конструкцию с логотипом соцсети «ВКонтакте». Корреспонденты НГС узнали, что это будет.
Появление конструкций приурочено к празднованию Дню России. Организатором проекта выступает соцсеть «Вконтакте». Синие конструкции с их логотипом «Место встречи VK» — это мультимедийные порталы.
Согласно замыслу организаторов, мультимедийные порталы позволят жителям разных городов общаться друг с другом в режиме реального времени. Между собой в режиме реального времени через такие конструкции смогут пообщаться жители 10 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону и на федеральной территории «Сириус» (Сочи).
Руководитель направления социальных событий соцсети «ВКонтакте» Юлия Попова рассказала НГС, как это будет работать:
— Экран будет активен 24 часа в сутки с 10 по 19 июня включительно. Раз в час города будут меняться между собой. Вы можете сказать «Привет!», можете спеть песню, пообщаться, — объясняет Попова.
Экраны будут расположены в знаковых местах с видами на главные достопримечательности городов. В Новосибирске вещание будет идти на фоне оперного театра, в Москве в кадре будет парк «Зарядье» с видом на храм Василия Блаженного, в Питере — Исаакиевская площадь перед Мариинским дворцом с видом на Исаакиевский собор, в «Сириусе» — спортивный парк, во Владивостоке — Центральная площадь, в Екатеринбурге — площадь перед памятником Татищеву и Де Геннину с видом на дом Севастьянова, в Казани — Кремлевская набережная, в Ростове-на-Дону — набережная в районе Солдатской слободы, в Калининграде — остров Канта, площадь перед музеем Канта, в Красноярске — площадь перед Красноярским государственным педагогическим университетом им.
Ранее на этом месте долгое время стояли часы обратного отсчета до старта молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был состояться в 2023 году в Новосибирске и Омске. Конструкцию демонтировали в мае.