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На площади Ленина появилась огромная конструкция синего цвета. Мы узнали, что это будет

Также рассказываем, как долго она простоит и когда ее включат

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Устройство будет работать 24 часа в сутки

Устройство будет работать 24 часа в сутки

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Сегодня, 8 июня, на площади Ленина перед НОВАТом рабочие устанавливают массивную конструкцию с логотипом соцсети «ВКонтакте». Корреспонденты НГС узнали, что это будет.

Большой экран замаскирован под смартфон

Большой экран замаскирован под смартфон

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Появление конструкций приурочено к празднованию Дню России. Организатором проекта выступает соцсеть «Вконтакте». Синие конструкции с их логотипом «Место встречи VK» — это мультимедийные порталы.

Согласно замыслу организаторов, мультимедийные порталы позволят жителям разных городов общаться друг с другом в режиме реального времени. Между собой в режиме реального времени через такие конструкции смогут пообщаться жители 10 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону и на федеральной территории «Сириус» (Сочи).

Руководитель направления социальных событий соцсети «ВКонтакте» Юлия Попова рассказала НГС, как это будет работать:

— Экран будет активен 24 часа в сутки с 10 по 19 июня включительно. Раз в час города будут меняться между собой. Вы можете сказать «Привет!», можете спеть песню, пообщаться, — объясняет Попова.

Мультимедийные порталы «Место встречи VK» работают круглосуточно с 10 июня по 19 июня включительно

Мультимедийные порталы «Место встречи VK» работают круглосуточно с 10 июня по 19 июня включительно

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Экраны будут расположены в знаковых местах с видами на главные достопримечательности городов. В Новосибирске вещание будет идти на фоне оперного театра, в Москве в кадре будет парк «Зарядье» с видом на храм Василия Блаженного, в Питере — Исаакиевская площадь перед Мариинским дворцом с видом на Исаакиевский собор, в «Сириусе» — спортивный парк, во Владивостоке — Центральная площадь, в Екатеринбурге — площадь перед памятником Татищеву и Де Геннину с видом на дом Севастьянова, в Казани — Кремлевская набережная, в Ростове-на-Дону — набережная в районе Солдатской слободы, в Калининграде — остров Канта, площадь перед музеем Канта, в Красноярске — площадь перед Красноярским государственным педагогическим университетом им. В. П. Астафьева.

Ранее на этом месте долгое время стояли часы обратного отсчета до старта молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был состояться в 2023 году в Новосибирске и Омске. Конструкцию демонтировали в мае.

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