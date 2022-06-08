На площади Ленина появилась огромная конструкция синего цвета. Мы узнали, что это будет

Экраны будут расположены в знаковых местах с видами на главные достопримечательности городов. В Новосибирске вещание будет идти на фоне оперного театра, в Москве в кадре будет парк «Зарядье» с видом на храм Василия Блаженного, в Питере — Исаакиевская площадь перед Мариинским дворцом с видом на Исаакиевский собор, в «Сириусе» — спортивный парк, во Владивостоке — Центральная площадь, в Екатеринбурге — площадь перед памятником Татищеву и Де Геннину с видом на дом Севастьянова, в Казани — Кремлевская набережная, в Ростове-на-Дону — набережная в районе Солдатской слободы, в Калининграде — остров Канта, площадь перед музеем Канта, в Красноярске — площадь перед Красноярским государственным педагогическим университетом им. В. П. Астафьева .

