«Сама с трудом в это верю»: топ-менеджер бросила работу в Москве, полюбив деревенского плотника

В конце разговора мы задали Елене блиц.



— Так почему вы решились на переезд из Москвы? Надоела столица, так понравилась Учма или всё же... Любовь?



— В первую очередь, конечно, Василий. Это чистая правда, но я с трудом осознаю, что это произошло со мной. Если бы не Василий, я бы просто приехала, помогла с музеем и уехала. В моей жизни много таких проектов. Когда я что-то где-то делаю и у этого нет продолжения. Василий, конечно, совершенно удивительный человек. Я рада, что нас свела судьба. Это просто алмаз. Бриллиант. Он был запрятан и свободен. Никто не разглядел. Я удивлена. Он нескучный человек, очень много знает. И это не просто сухие знания, он преподносит их легко, живо, с юмором. И это не утомляет. В продолжительных отношениях важна не только любовь, очень важно не наскучить друг другу. Не мешать. И мне кажется, у нас это получается.