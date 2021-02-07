Как новосибирец ездит кормить детей в Африку. Там живут в глиняных домах, а за доброе дело могут убить

Мы все жалуемся на нашу жизнь — иногда заслуженно, иногда потому, что опускаются руки. Руководитель фонда «Рука помощи» Сергей Зайков волонтерит в далекой Африке не первый год. Он рассказал о том, как живут африканцы, как говорить с людьми без знания иностранного языка, а также почему за добрые дела вас могут убить. А вы смогли бы решиться на такую поездку? Далее — рассказ от первого лица.

Я начал заниматься волонтерством в конце 2011 года. Появилось желание провести благотворительный сбор для детей детских домов. Пришел в «Ленту», мне разрешили провести акцию — вот так я прикоснулся к этой деятельности, начал ею заниматься и через несколько лет стал директором фонда.

