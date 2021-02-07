Как новосибирец ездит кормить детей в Африку. Там живут в глиняных домах, а за доброе дело могут убить

Мы все жалуемся на нашу жизнь — иногда заслуженно, иногда потому, что опускаются руки. Руководитель фонда «Рука помощи» Сергей Зайков волонтерит в далекой Африке не первый год. Он рассказал о том, как живут африканцы, как говорить с людьми без знания иностранного языка, а также почему за добрые дела вас могут убить. А вы смогли бы решиться на такую поездку? Далее — рассказ от первого лица.
Я начал заниматься волонтерством в конце 2011 года. Появилось желание провести благотворительный сбор для детей детских домов. Пришел в «Ленту», мне разрешили провести акцию — вот так я прикоснулся к этой деятельности, начал ею заниматься и через несколько лет стал директором фонда.
В Африке мы оказались еще в январе 2017 года. Несколько знакомых девчонок из Москвы ведут здесь работу до сих пор, помогают уличным детям. Мы смотрели за ними в «Инстаграме», потом решили тоже поехать помочь — так нас завлекло. Сейчас приезжаем каждый год по несколько раз.
Самый запоминающийся день из поездки? Ходили в далекую деревню от города. Разбросанная такая деревня — дома стоят далеко друг от друга. Люди живут в глиняных домах без света, без воды. У некоторых только есть солнечные батареи. Живут, конечно, очень бедно: готовят на костре, ни кровати, толком ничего нет. За пять часов прошли с продуктовыми наборами девять километров, обошли всего, по-моему, семь домов. Нас сопровождали местные жители. Тоже интересно так: с нами было двое мужчин и три женщины. Женщины были с детьми, одна — беременная. И они по жаре в
Например, быть нематериальным человеком — можно быть радостным и без ничего. Он стоит в этой дырявой одежде, голодный. И он радуется, он улыбается, он никогда тебе не скажет: «У меня нет айфона, мне плохо живется». Мы кормим их в основном рисом с подливкой, и у детей вопросов нет, что там. Они с удовольствием едят, руками едят. Вот эти эмоции остаются, когда смотришь на детей, которые радуются, улыбаются, кушают рис этот. Если включаешь музыку, начинаются танцы — они у них в крови. Эти танцы с малого возраста, дети такие гнущиеся.
Мы не особо много общаемся с детьми, потому что не знаем английского. В принципе, дети более или менее этот язык знают. Через переводчика общаемся. А наверное, есть такой «язык любви». Не обязательно нужно знать язык, на котором говоришь. Многие дети подходят, просто обнимаются, за руку тебя возьмут, в футбол с пацанами можем поиграть, мероприятия спортивные проводим. Это очень сильно сближает.
В 2017 году были в Уганде, на севере страны в далекой деревне. Кто пошел семьям помогать, кто в футбол с пацанами пинать. И тут пришел местный староста деревни в пьяном состоянии, начал на нас кричать, что приехали сюда без разрешения. Местные нам говорят: «Просто бегите! Сейчас вас могут убить здесь. Бегите быстрее отсюда!» Мы сначала не поняли — в смысле убить могут? Они говорят, что так и понимать. А у нас там вещи, гуманитарная помощь... Всё быстро поскидывали в машину, убежали оттуда. В той двухдневной поездке ночевали только в гостиницах. И искали гостиницу, чтобы она обязательно закрывалась, прямо на засовы железные, и чтобы стоял автоматчик. Для нас приоритетом это было, потому что там опасно.
Волонтерить важно, потому что мы живем в таком мире, где есть нуждающиеся люди. Есть богатые, есть бедные, может, есть ребенок-инвалид, может, бабушка или дедушка. То есть в нашем мире куча проблем. Естественно, мы как люди должны помогать друг другу. Я считаю, что, наверное, нет такой проблемы, которой мы не можем решить все вместе. Если мы будем объединяться, помогать, то будет меньше проблем, больше добра. На самом деле, чтобы помогать людям, не нужно быть богатым, чтобы помогать людям, нужно быть добрым.
Ранее мы публиковали добрую авторскую колонку сибиряка, побывавшего на необитаемом острове, который замусорили в СССР. Там не берет связь и бродят белые медведи.
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