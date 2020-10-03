Сибиряк съездил на необитаемый остров, который «загадили» в СССР. Там не берет связь и бродят белые медведи

Новосибирец очищает остров в Арктике после метеорологов и военных
Проблемы экологии беспокоят многих. Уже второй год подряд молодой краснозерский журналист Даниил Черкалин ездит в «экологические командировки». Одна из них прошла на острове Вилькицкого (Арктика), где когда-то базировалась военная база СССР. Добраться до этого заброшенного места можно только на вертолете. О страхе перед необитаемым островом, моржах и заботе о природе там, где холоднее, чем в Сибири, Даниил рассказал в своей авторской колонке. Публикуем её.
Я увидел запись о наборе волонтеров в группе во «ВКонтакте» и в тот же день подал заявку на участие с мыслями: «Возьмут — хорошо, не возьмут — тоже хорошо». Если честно, я не был уверен, что попаду на проект. Когда спустя некоторое время мне позвонили и сказали, что я прошел отбор, анкетирование, собеседование по скайпу и лечу на проект, то сначала испугался, подумал: «Ну куда я?» Были даже мысли отказаться.
Представляете, мне предстояло жить с незнакомыми людьми на острове, оторванном от цивилизации, без телефонной связи, без удобств, каждый день предстояла тяжелая работа... Но я взвесил все «за» и «против» и решил ехать. Победило желание посмотреть мир, сделать доброе дело, поучаствовать в уникальном и, не побоюсь этого слова, грандиозном проекте. Забегая вперед, скажу — я не пожалел об этом!
И вот я езжу уже второй год — беру отпуск и трачу его на волонтерство. В прошлом году я провел месяц на необитаемом острове в Севером Ледовитом океане — на острове Вилькицкого. В этом году мы с командой летали на три недели за Харасавэйское газоконденсатное месторождение, где чистили лежбища моржей. Мы своими глазами видели нерпу, белых медведей, моржей. Хотели поймать крабов, но не вышло!
Арктика потрясает. Она навсегда в моем сердце: понравилась природа — мхи и лишайники, день, который длится полгода... Этим летом я вновь поехал на такой волонтерский проект именно для того, чтобы вновь прикоснуться к великому Русскому Северу.
Проект на острове Вилькицкого был направлен на уборку мусора, оставшегося там со времен СССР. В советские годы на острове базировались две военных части и метеостанция. Мы убирали мусор военных и метеорологов — радары, гильзы, вакуумные лампы, зенитки, банки консервные. Очень много мусора! Много было и брошенной техники — она со временем начала гнить и рассыпаться.
Был ещё один волонтерский проект по уборке острова Белый — его завершили, а остров сделали заповедником. Скорее всего, такая судьба ждет и остров Вилькицкого. Этим летом на Харасавэе, куда я ездил, мы убирали лежбища моржей и мусор от метеостанции — эффект, конечно, был виден сразу. Пока мы там были, подрядчик начал вывозить мусор, металлолом.
Случайные люди попадают на такие проекты очень редко. Там в основном собираются единомышленники, которые хотят работать, которым важна экология как всей Земли, так и родного края. Важно не опозорить себя и свой край — ведь когда работаешь в маленьком коллективе, то всё на виду!
Помню, как впервые вышли на уборку — должны были разобрать оружейный склад, заполненный доверху. Что он из себя представляет? Оружия там, конечно, уже не было. Это был целый склад с бочками объемом 250 литров. После той уборки у меня заболели даже те мышцы, о существовании которых я не знал. Первую неделю было сложно думать, что мы занимаемся чем-то полезным. Но когда в конце проекта мы увидели объем нашей работы... Мы действительно много всего убрали — разобрали несколько зданий, чугунные трубы водопровода... Кто бы это сделал, кроме нас?
На острове Вилькицкого чуть более гнетущая атмосфера была, потому что глазу зацепиться особо не за что — просто тундра или песчаный пляж. Самая высокая точка на этом острове находится на высоте 7 метров от уровня моря. На Харасавэе было интереснее — и животные, и рельеф. И, несмотря на всё это, если меня в следующем году возьмут на Вилькицкого, буду рад, закрою гештальт с уборкой этого острова. Это святое дело!
Мое восприятие мира после этих поездок сильно изменилось. Сейчас я собираю пластиковые бутылки, батарейки — отдаю их на переработку, стараюсь вести более экологичный образ жизни, всегда хожу в магазин с рюкзаком. Это минимум того, что я могу сделать в своем районе.
Поехали бы в Арктику, чтобы очищать и сохранять местную природу?
Что ещё почитать об экологичных новосибирцах?
Ранее мы разговаривали с «эконутой» сибирячкой, которая открыла магазин без упаковки и рассказала, как можно экономить — читайте её колонку.
Эколог из Новосибирска попала на Неделю моды в Москве с коллекцией блестящих вещей из мусора — посмотрите на них.
И почитайте историю школьника, который в одиночку борется с мусором — вот это успехи!
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции