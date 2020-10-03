Сибиряк съездил на необитаемый остров, который «загадили» в СССР. Там не берет связь и бродят белые медведи

Проблемы экологии беспокоят многих. Уже второй год подряд молодой краснозерский журналист Даниил Черкалин ездит в «экологические командировки». Одна из них прошла на острове Вилькицкого (Арктика), где когда-то базировалась военная база СССР. Добраться до этого заброшенного места можно только на вертолете. О страхе перед необитаемым островом, моржах и заботе о природе там, где холоднее, чем в Сибири, Даниил рассказал в своей авторской колонке. Публикуем её.



Я увидел запись о наборе волонтеров в группе во «ВКонтакте» и в тот же день подал заявку на участие с мыслями: «Возьмут — хорошо, не возьмут — тоже хорошо». Если честно, я не был уверен, что попаду на проект. Когда спустя некоторое время мне позвонили и сказали, что я прошел отбор, анкетирование, собеседование по скайпу и лечу на проект, то сначала испугался, подумал: «Ну куда я?» Были даже мысли отказаться.