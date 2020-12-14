Власти Новосибирской области хотят снять ограничения с фуд-кортов и кинотеатров

В Новосибирской области возобновят работу фудкорты и кинотеатры внутри ТЦ
В Новосибирской области предложили снять ограничения с фуд-кортов и кинотеатров, которые работают в торговых центрах. Решение поддержали в Роспотребнадзоре региона.
— Предлагаем согласованное решение — открыть фуд-корты с соблюдением требований Роспотребнадзора (соблюдение социальной дистанции не менее четырех квадратных метров на человека и в зоне обслуживания не более 50 человек). Предлагаем открыть кинотеатры с заполнением не более 50%, — заявил заместитель губернатора НСО Сергей Семка на оперативном совещании 14 декабря.
Фуд-кортам также рекомендуют установить защитные пластиковые экраны, однако это необязательное требование.
— В связи с тем что произошла стабилизация, и видно, что она и дальше будет развиваться по такому сценарию, принято решение. Тем более у нас дистанционное обучение прекратилось, при соблюдении санитарных требований возобновление работы в кинотеатрах и фуд-кортах возможно, — сказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.
Вопрос об открытии таких заведений вынесли на заседание правительства, которое пройдет сегодня.
На прошлой неделе, 11 декабря, Андрей Травников ответил на вопросы журналистов и рассказал о том, как планирует развиваться Новосибирская область в 2021 году. Об этом можно почитать в онлайн-трансляции НГС. Также 7 декабря стало известно, что власти региона ждут ухудшения эпидемиологической ситуации.