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Тема дняСнимают коронавирусные ограничения

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Власти Новосибирской области хотят снять ограничения с фуд-кортов и кинотеатров

Ситуацию с заболеваемостью в регионе считают стабильной

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Снятие ограничений обсудят на заседании правительства

Снятие ограничений обсудят на заседании правительства

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В Новосибирской области возобновят работу фудкорты и кинотеатры внутри ТЦ

В Новосибирской области предложили снять ограничения с фуд-кортов и кинотеатров, которые работают в торговых центрах. Решение поддержали в Роспотребнадзоре региона.

— Предлагаем согласованное решение — открыть фуд-корты с соблюдением требований Роспотребнадзора (соблюдение социальной дистанции не менее четырех квадратных метров на человека и в зоне обслуживания не более 50 человек). Предлагаем открыть кинотеатры с заполнением не более 50%, — заявил заместитель губернатора НСО Сергей Семка на оперативном совещании 14 декабря.

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Фуд-кортам также рекомендуют установить защитные пластиковые экраны, однако это необязательное требование.

— В связи с тем что произошла стабилизация, и видно, что она и дальше будет развиваться по такому сценарию, принято решение. Тем более у нас дистанционное обучение прекратилось, при соблюдении санитарных требований возобновление работы в кинотеатрах и фуд-кортах возможно, — сказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

Вопрос об открытии таких заведений вынесли на заседание правительства, которое пройдет сегодня.

На прошлой неделе, 11 декабря, Андрей Травников ответил на вопросы журналистов и рассказал о том, как планирует развиваться Новосибирская область в 2021 году. Об этом можно почитать в онлайн-трансляции НГС. Также 7 декабря стало известно, что власти региона ждут ухудшения эпидемиологической ситуации.

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губернаторправительство Новосибирской области
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