Ждут ли нас новые ограничения? Будет ли 31 декабря выходным? Пресс-конференция губернатора (онлайн)

Будем ли мы отдыхать 31 декабря?
— Давайте разбираться. Очень много лукавства в решениях других регионов. Все мы понимаем, что объявить выходной день может правительство России, либо может определить для работника сам работодатели. Я работодатель для тех, кто работает в этом здании. Вы за кого ратуете? Я не могу объявить его для всех. Я считаю, что правильно сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы чуть покороче. Я обращаюсь ко всем руководителям новосибирской области по возможности сделайте выходной день по крайней мере для женщин, на них выпадают основные хлопоты по подготовке к празднику. Я и мои коллеги будут 31 декабря работать.
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По ситуации с дольщиками Новомарусино:
— В ближайшее время встречаться не планирую с инициативной группой. План действий понятен. Подтверждение участия ППК «Фонд» на этой неделе было получено.
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Есть ли новости по мусорной концессии?
— Новостей нет. Она заморожена, пока не найдем выхода из юридического тупика. Нужно выбрать другое место для полигона. Пока юристы находятся в поиске решения. На старых условиях концессия реализовываться не будет.
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Могут ли возникнуть проблемы с реализацией проекта «Академгородок 2.0» из-за того, что не согласован генеральный план Новосибирска? Ваше отношение.
— Я вижу нездоровый ажиотаж вокруг этой темы. Для реализации любого инфраструктурного проекта наличие актуального плана необходимо. Но сейчас никаких препятствий для реализации проекта «Академгородок 2.0» нет. По СКИФу я всё сказал.
Второй проект — строительство второй очереди НГУ. Уже сделаны предпроектные работы и поданы все необходимые заявки. Привел примеры конкретных проектов.
Мое отношение к генплану. Он — документ долгосрочный, по нему определяется жизнь людей, города, бизнеса на годы и десятилетия. И понятно, что к нему нужно подойти очень тщательно. Если есть какие-то недоработки, то принимать его нельзя. Поддерживаю решение мэра не выносить его на рассмотрение депутатов, пока все недоработки не устранены.
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Есть ли опасения, что СКИФ будет заморожен из-за сложившейся ситуации?
— Опасений нет. Всегда возникают организационные вопросы. Темпы реализации этого проекта высокие. И запуск первой очереди к 2023 году никто не отменял, — рассказал губернатор.
Синхротрон СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других. Строительство проекта в Новосибирске началось после встречи президента с учеными СО РАН в феврале 2018 года. СКИФ — флагман программы «Академгородок 2.0».
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О вакцине и коронавирусе
Когда будет доступна вакцина от коронавируса для всех? Болел ли губернатор коронавирусом?
— Я пока не переболел коронавирусом. Антител у меня тоже пока не сформировалось, к сожалению. Вакцинируются в первую очередь специалисты нашего здравоохранения. Мы — единственный регион, получивший разрешение вакцинировать людей 60+ в рамках испытания вакциной «Вектора», и прививки уже были поставлены. В ближайшее время должна быть массовая вакцинация. Но точные даты назвать не могу.
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Переходим к вопросам журналистов.
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По жилищному строительству Новосибирская область — один из лидеров по объему.
— Никаких сомнений пока, что все знаковые стройки будут завершены в срок, у нас нет, — отметил губернатор.
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Цель на следующий год — выйти на самодостаточность по производству говядины.
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Наши аграрии умудрились, несмотря на засуху, побить рекорд прошлого года по общим показателям урожая.
На 6,6% больше молока произвели в Новосибирской области в этом году, а мяса — на 1,5%.
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В этом году в Новосибирской области была засуха, что сильно ударило по аграриям.
— На территории 16 районов и в целом по НСО был введен режим ЧС из-за критически сложных условий. Тем не менее умение работать в условиях критического земледелия позволило аграриям сохранить свои позиции, — рассказал губернатор. — Регион остается самодостаточным в производстве продовольствия.
Аграриям выделили в 2020 году в качестве поддержки
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О поддержке бизнеса.
— Была развернута масштабная программа. Общий объем мер по самым различным направлениям, компаниям и предприятиям Новосибирской области — 25,5 миллиарда рублей, — поделился цифрами губернатор.
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Андрей Травников перешел к вопросу ограничений, которые были в этом году.
— Строительная сфера находилась в простое одну неделю, сфера услуг — две недели, — вспомнил губернатор. — Радует, что не спал инвестиционный интерес к региону. В этом году ни один такой проект не был остановлен или заморожен.
В 2019 году 248 миллиардов рублей инвестиций было вложено в Новосибирскую область. Губернатор надеется, что этот рекорд будет повторен.
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Для медорганизаций в этом году закупили более
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Целевой прием на сестринское дело увеличили на 30%.
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Больницу и станцию скорой помощи в Первомайском районе из частных рук возвращают в систему областного здравоохранения — уже в следующем году.
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В этом году оборудованы и начали работу три центра амбулаторной онкологической помощи в регионе. Все они находятся за пределами Новосибирска.
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В Новосибирской области построили в этом году 32 ФАПа.
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Более 11 миллиардов рублей получит регион по федеральному проекту.
До 2025 года в Новосибирской области благодаря этому построят 5 поликлиник, 9 врачебных амбулаторий и 2 отделения общей врачебной практики.
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Сейчас обсуждают строительство восьмой поликлиники — в Советском районе.
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Регион также ждет окончания строительства 7 новых поликлиник. В 2021–2022 годах их будут поэтапно вводить в эксплуатацию. Площадь каждого объекта — 11 тысяч квадратных метров.
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Помимо коронавируса, система здравоохранения работала и по другим направлениям совместно с другими ведомствами.
— Самый знаковый объект — это перинатальный центр. Закончили с опережением благодаря застройщику. Он должен быть введен в следующем году. Новое здание будет использоваться по профилю. Но, к сожалению, ни один эксперт мирового уровня не может дать точную информацию по развитию событий по коронавирусу, — добавил Андрей Травников.
Ранее его планировали отдать под ковидный госпиталь, но из-за стабилизации ситуации передумали.
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Летом, по словам губернатора, в регионе активно переоборудовали медицинские учреждения.
— Было обучено более
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— Когда мы встречали 2020 год, то никто из нас не ожидал, что он будет настолько сложным. Что год пройдет под флагом борьбы с новой коронавирусной инфекцией. И очень хотелось бы, чтобы, уходя, он забрал все проблемы. Основная нагрузка выпала на систему здравоохранения. Были периоды чрезмерной нагрузки на наших медиков, — рассказал Андрей Травников. — Решения приходилось принимать, действуя по ситуации. В целом считаю, что мы достойно справились с вызовами этого года.
При этом губернатор подчеркнул, что весенние ограничения позволили дать время подготовиться медикам.
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Андрей Травников попросил соблюдать всех меры санитарной безопасности. При этом сам он выступает без маски, потому что находится далеко от журналистов.
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Пресс-конференция началась.
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Пока мы ждем губернатора, расскажите, каким для вас был этот год? Свои ответы можно писать в комментариях к трансляции, а также в директ нашего аккаунта в Instagram. Не забудьте подписаться на него, чтобы не пропустить ничего важного.
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Доброе утро, уважаемые читатели. Пресс-конференция совсем скоро начнется.
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