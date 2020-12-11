Ждут ли нас новые ограничения? Будет ли 31 декабря выходным? Пресс-конференция губернатора (онлайн)

Утром в эту пятницу, 11 декабря , губернатор региона Андрей Травников ответит на вопросы журналистов и расскажет о планах по развитию Новосибирской области на 2021 год.

Как регион справился с двумя волнами коронавируса? Ждут ли нас новые ограничения? Когда закончится масочный режим? Как мы готовимся к возможной третьей волне, которую обещают весной 2021 года? Какие крупные проекты будут реализовываться в области в 2021 году?

Здесь мы будем публиковать вопросы, которые губернатору зададут новосибирские журналисты, и расшифровку его ответов.