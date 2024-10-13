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Еда Интересно про еду карточки Врачи назвали 6 самых полезных продуктов для сердца и сосудов. А вы их часто едите?

Врачи назвали 6 самых полезных продуктов для сердца и сосудов. А вы их часто едите?

Узнайте, насколько здоровым можно назвать ваш стол

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Нет, вафли, какой бы формы они ни были, в список полезных для сердца продуктов не входят

Говорят, для сердца полезнее всего активный образ жизни. Не убивать себя в спортзале, но хотя бы двигаться и почаще гулять на свежем воздухе. Понимая, что во время рабочей недели у нас нет особо времени расхаживать по улицам, а в выходные хочется побольше отоспаться, мы решили узнать, есть ли какие-то более приемлемые в сложившихся обстоятельствах способы позаботиться о сердце и укрепить сосуды. За ответом далеко ходить не пришлось — он нашелся у диетологов. Запоминайте, что съесть, чтобы поддержать здоровье.

  1. Цитрусовые
  2. Орехи
  3. Рыба
  4. Гречка
  5. Гранат
  6. Растительное масло
1

Цитрусовые

Главный витамин всех цитрусовых — С. Он-то как раз и является тем самым элементом, который, помимо всего прочего, укрепляет стенки сосудов и нормализует обмен веществ. Чтобы чувствовать себя в норме, взрослому человеку в день необходимо 60–100 мг витамина С. Если переводить в апельсины — две штуки. Но есть нюансы.

— Женщинам во время беременности нужно не менее 75 мг витамина С, а во время грудного вскармливания — как минимум 90 мг, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Грудничкам от момента рождения до полугодовалого возраста требуется 30 мг, а малышам от 6 месяцев до 1 года — 35 мг витамина С в день. Детям от 1 до 3 лет требуется 40 мг, а от 4 до 10 лет — 45 мг. Потребность в аскорбиновой кислоте повышается в условиях неблагоприятного климата. Например, в Антарктиде человеку нужно ежедневно принимать 250 мг витамина С.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.

Кстати, кроме цитрусовых, витамин С можно в достатке найти в черной смородине, киви, облепихе, клубнике и брюссельской капусте.

2

Орехи

По информации Службы медицинской профилактики Пермского края, орехи уменьшают риск инфаркта на 30–50%. А один из главных элементов, который этому способствует, — витамин Е.

— Он снижает вязкость крови, уменьшает риск развития инсульта и инфаркта, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — В достаточном количестве этот витамин содержится в миндале, фундуке, арахисе, кешью и грецких орехах.

Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы», врач высшей квалификационной категории, постоянный участник выездных секций Национальной школы гастроэнтерологов и гепатологов.

Если говорить о суточной потребности нашего организма в витамине Е, то здесь многое зависит от мышечной активности. Кроме того, у мужчин потребность в нем больше, чем у женщин. В зависимости от обстоятельств эта потребность варьируется от 10 до 30  мг. Грубо говоря, в 100 граммах грецких орехов содержится больше половины суточной нормы витамина Е. Но в большинстве случаев эту потребность мы удовлетворяем при обычном смешанном питании.

— Витамин E снижает утомляемость, необходим для профилактики атеросклероза и сердечных заболеваний, замедляет старение клеток, предотвращает развитие катаракты, — говорит Наталья Игнатова. — А еще это один из самых мощных природных антиоксидантов.

3

Рыба

Орехи не единственный продукт, богатый витамином Е. Он в достатке содержится также в рыбе, особенно в лососе, угре, скумбрии, сардине и судаке. Врачи вообще советуют есть рыбу не реже двух раз в неделю. Ведь в ней еще содержатся полиненасыщенные жирные омега-кислоты.

— Вообще можно сделать вывод, что, если мы хотим сохранить сердце здоровым, надо придерживаться средиземноморской диеты, — говорит Наталья Игнатова. — Она отвечает основным требованиям. В то же время не нужно забывать, что при избыточном употреблении тех же орехов, жирных сортов рыбы или ягод можно получить обратный эффект, например, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

4

Гречка

В гречке есть тот же витамин Е, но, кроме него, — витамины группы В, являющиеся важными участниками многих процессов в организме, и витамин PP, участвующий в метаболизме жиров, белков и углеводов и улучшающий микроциркуляцию крови.

— Этот витамин увеличивает эластичность сосудов, уменьшает их ломкость и проницаемость, а заодно облегчает усвоение витамина С, — говорит Ирина Торопыгина.

Также в гречневой крупе много калия, кремния, фосфора и магния. Всё перечисленное делает гречку продуктом, полезным для сердца и сосудов.

5

Гранат

Без гранатов наш список был бы неполным. Ведь это один из ценнейших фруктов для укрепления и поддержки состояния сердца и сосудов. В Роспотребнадзоре отмечают, что любители гранатов реже сталкиваются с атеросклерозом, а еще у них лучше уровень кровотока и насыщение сердца кислородом.

— Больше всего в гранате витаминов C, Р, B6 и В12. Они укрепляют иммунитет, сосуды, нервную систему. Высока концентрация кислот, клетчатки, дубильных веществ, — говорят в ведомстве.

Не любите ковыряться в косточках граната — пейте гранатовый сок. Он так же, как и фрукты, богат калием, магнием и медью. Калий обеспечивает здоровую работу сердца, магний поддерживает нервную систему, а медь необходима для правильного усвоения железа.

6

Растительное масло

Растительные масла содержат витамин Е и антиоксиданты, линолевую и альфа-линолевую кислоты, которые укрепляют ткани сердца и препятствуют образованию тромбов. Причем сгодится практически любое масло — оливковое, миндальное, арахисовое, пальмовое. Да и вообще растительные масла холодного отжима нам очень нужны — в них содержатся необходимые жирные кислоты.

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