Врачи назвали 6 самых полезных продуктов для сердца и сосудов. А вы их часто едите?

Говорят, для сердца полезнее всего активный образ жизни. Не убивать себя в спортзале, но хотя бы двигаться и почаще гулять на свежем воздухе. Понимая, что во время рабочей недели у нас нет особо времени расхаживать по улицам, а в выходные хочется побольше отоспаться, мы решили узнать, есть ли какие-то более приемлемые в сложившихся обстоятельствах способы позаботиться о сердце и укрепить сосуды. За ответом далеко ходить не пришлось — он нашелся у диетологов. Запоминайте, что съесть, чтобы поддержать здоровье.

