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Еда Из каждой тарелки выбрасывается до 65% еды. Турция готовится отменить систему «всё включено»

Из каждой тарелки выбрасывается до 65% еды. Турция готовится отменить систему «всё включено»

Эксперты рассказали, заменят ли экскурсии шведский стол

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Пищевые отходы отелей, работающих по системе «всё включено», ежегодно достигают 50 миллиардов лир

Министерство культуры и туризма Турции инициировало серьезные изменения в туристической отрасли, касающиеся популярной концепции «всё включено». Фактически именно она сделала турецкий туризм одним из самых популярных в мире.

Но в условиях глобального экономического кризиса и растущих проблем, с которыми сталкиваются владельцы магазинов, эксперты и чиновники обсуждают необходимость переключения на более разнообразные формы туризма.

Система «всё включено» подвергается критике за свои высокие затраты и негативное воздействие на окружающую среду. В частности, значительная часть пищи оказывается неиспользованной и выбрасывается. По оценкам, среднестатистический турист ежедневно выбрасывает от 220 до 400 граммов еды. Это приводит к огромным расходам и ухудшению экологической ситуации в Турции.

— Доля еды, выбрасываемой из каждой тарелки, достигает 65%. Проведенные расчеты показывают, что пищевые отходы отелей, работающих по системе «всё включено», ежегодно достигают 50 миллиардов лир, — цитируют турецкие издания члена Ассоциации молодых бизнесменов Анкары (ANGIAD) Мустафы Коркутата.

Так что теперь турецкие отели собираются сосредоточиться на более экономичных моделях обслуживания. Вот одна из них: отели отправляют туристов на экскурсии и заключают договоры с ресторанами по пути следования, чтобы экскурсантов там кормили бесплатно. Это позволит последним насладиться местной кухней и культурой. А заодно поможет создать конкурентные преимущества по сравнению с соседними туристическими направлениями, такими как Греция.

По прогнозам Министерства культуры и туризма Турции, к 2028 году страна должна принимать 80 миллионов туристов. Правда, не совсем понятно, как удастся добиться этой цели, ведь главный рынок для турецкого туризма — Россию — вряд ли обрадует отказ от привычного «всё включено».

— Отмена системы all inclusive в отношении питания может негативно отразиться на посещаемости Турции российскими туристами, ведь люди за долгое время уже привыкли к этой системе, — говорит в интервью MSK1.RU руководитель турагентства «Елена-Турс» Елена Сак.

 Но ведь турецкие власти собираются предложить альтернативу шведскому столу в виде экскурсий.

— Развитие гастрономического, медицинского и культурного туризма — это, конечно, хорошо. Но большинство туристов едет в Турцию с детьми, и они не очень ориентированы на ежедневные выходы из отеля или дополнительные траты на территории отеля.

Также в Турцию едет много туристов старшего возраста, так как это самое близкое зарубежное направление с теплым морем и с тем же самым полюбившимся all inclusive. А туристы старшего возраста большую часть времени (а часто и весь отпуск) находятся на территории отеля, им также удобна эта концепция питания в отеле.

Возможно, небольшой части туристов и будут интересны новые направления туризма в Турции, но большинство едет именно с расчетом на all inclusive. Те, кто хочет именно попутешествовать по Турции, изначально выбирают такие маршруты, где нет привязки к питанию в отелях, — говорит Сак.

Разговоры про отказ от системы «всё включено» в Турции ведутся регулярно. Будировался этот вопрос в начале 2023 года, когда страна готовилась к новому турсезону. И каждый раз дальше разговоров чиновники и туроператоры не уходят. Вот и в этот раз вряд ли Турция всерьез откажется от системы «всё включено», говорит управляющий директор туроператора Let`s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина:

— Аналогов этой системы в мире нет. Да, есть «всё включено» в других странах, но они не превосходят по масштабу и соотношению цена — качество то, как это делает Турция. Возможно, некоторые отели и откажутся от «всё включено» (хоть мне в это слабо верится), но массово в ближайшее время этого точно не произойдет. Да, расходы на питание «всё включено» достаточно значимы для отелей, но ведь именно этой системой Турция приобретает себе непосредственное конкурентное преимущество перед другими странами, — объясняет Воронина.

Отказ от «всё включено» если и снизит расходы отелей, то еще сильнее ударит по их наполняемости, объясняют эксперты. Так что с экономической точки зрения это был бы самоубийственный шаг для всей турецкой туристической отрасли. Единственный шанс — это если отели предложат разнообразные и привлекательные варианты питания.

— Только это может удержать интерес туристов, — говорит MSK1.RU доцент Финансового университета Петр Щербаченко. — Если цены на проживание с разными типами питания будут интересней, это может оставить интерес туристов. Например, значительная разница в стоимости между системами «всё включено» и без питания может сделать последний вариант более привлекательным для некоторых семей.

 Но ведь всё равно массовый российский турист вряд ли оценит сомнительную турецкую инициативу?

— Возможно, некоторые туристы будут готовы адаптироваться к новым условиям и искать другие способы организации своего отдыха. Например, расширить поездки в Краснодарский край или выбирать альтернативный отдых в Египте или ОАЭ, — прогнозирует Щербаченко. — В конечном итоге решение о поездке будет зависеть от предпочтений конкретных туристов и от того, насколько хорошо турецкие отели смогут адаптироваться к новым условиям и предложить конкурентоспособные услуги.

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Турция Шведский стол Туризм
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Комментарии
3
Гость
2 минуты
не от хорошей жизни Турки на это идут . там Эрдоган такой же стратег как и у нас тут ... доведший страну до того, что в Турции новый автомобиль РОСКОШЬ !!!
Гость
2 минуты
Ничего страшного в отмене all inclusive нет! В Тае живут без него и руссо туристов там немеряно, да с каждым годом все больше становится.
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