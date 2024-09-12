Горяченькая, хрустящая, сочная: где готовят самую вкусную шаурму в Новосибирске

Кто бы что ни говорил, но хорошая шаурма была дана нам свыше Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Время признаться в любви… шаурме! В Новосибирске этого стритфуда хватает — чуть ли не на каждом углу встречаются крохотные киоски или так называемые кафе восточной кухни. Что уж говорить, даже в барах теперь готовят шаурму. Но если последние могут позволить себе нормальную кухню и санузел, то к одиноким неприметным ларечкам, мягко говоря, есть вопросы.

— Шаурма — это прекрасно! И вкусно, и сытно, и относительно недорого. Но! Как можно есть шаурму, приготовленную на остановке, где нет ни воды, ни канализации? В каких условиях её готовят? Это игра в рулетку — поймаешь кишечную палочку или нет, — уверена Anastassiya Lebedeva.

Ошибиться с выбором шаурменной действительно легко, а ведь на кону, как минимум, здоровое пищеварение. Поэтому редакция обратились за помощью к читателям Телеграм-канала с вопросом: где шаурму готовят вкусно, а главное — безопасно? Мы получили больше сотни сообщений и составили новый народный рейтинг.

Местные «шаурмье» с большей вероятностью порадуют вас сочной и сытной шавермой Источник: Маргарита Резникова / NGS.RU











— «Горчица» на Студенческой — офигенная шаурма. Делается не в лаваше, а в мягкой лепешке. Прям отдельная любовь в сердечке за то, что не режут десны острые кусочки поджаренного лаваша, — делится в комментариях читатель.

— «Хабиби» — точно топ. Раньше на Иванова, 29 в киоске ждать надо было, чтобы заказать. А вообще, самая классная шаурма — самодельная, — рассказывает Viktor D (читать голодным далее не рекомендуется). — Мяско или курочку замариновал в специях и масле, пожарил на домашнем гриле, соус туда из йогурта белого, можно майонеза, чуток огурчика потертого, укроп, чеснок. Ну и овощи, которые захотел сам, завернул и на тот же электрогриль. Прямо ням!

И хотя «Шаурма на углях» завоевала сердца большинства (чаще всего отмечали точку у СГУПСа), в комментариях под этим постом масса других аппетитных рекомендаций. Сохраняйте проверенный горожанами список, чтобы покупать шаурму было уже не так страшно.

«Шаурма на углях» Habibi Food «Горчица» Grill House Mgrill Jungle Chef Vлаvаше Shawarma (та самая «стекляшка» на Геодезической) «Вкус Востока» на Гоголя Brooklyn

Домашняя шаурма, конечно, вне всяких рейтингов. Но, если вы не согласны, пишите в комментариях, кто еще заслуживает место в топе.

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