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Еда В подвале Облпотребсоюза открылась дешевая столовая — меню подготовил экс-шеф «Марриотта»

В подвале Облпотребсоюза открылась дешевая столовая — меню подготовил экс-шеф «Марриотта»

Это уже вторая попытка запустить здесь демократичный общепит

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29 комментариев
Столовая находится в подвальном этаже

В здании Облпотребсоюза на площади Ленина заработало заведение, которое так и называется — «Столовая облпотребсоюза». Раньше здесь кормили только работников здания.

Вход в «Столовую» совпадает с одним из входов в здание. Но работники Облпотребсоюза и компаний, которые арендуют здесь помещения, пройдя через дверь с электронным замком поднимаются выше по лестнице. А посетители столовой спускаются в подвал.

Зал столовой невелик, в нём порядка 20 стандартных столов на четверых. Линия раздачи и касса находятся за непрозрачной полимерной стеной. В меню обычная столовская классика с элементами современной кухни. Цены на супы начинаются с 90 рублей (борщ с курицей), горячие блюда — со 110 рублей (куриные котлеты). В 13:30 некоторых позиций уже не было, потому что они закончились, поток посетителей оказался больше, чем ожидали на кухне.

В зале порядка 20 столов

Заведение открылось в последних числах июля, но вывеска, по которой его можно заметить со стороны, появилась только на этой неделе. Управляет столовой ИП Илья Кончев. У этого предпринимателя уже есть служба доставки Plita&Chef и агентство, которое занимается фотосъемкой. Кухней в ресторанных проектах занимается Антон Белоусов, проработавший восемь лет в ресторанах отеля Marriott (сейчас Grand Autograph).

Как рассказал Антон Белоусов, столовая на этом месте существовала давно, но посетителями были только сотрудники здания. По его словам, пришлось заменить почти всё оборудование.

— Нужно было заново учиться готовить столовские котлеты, — шутит шеф-повар.

Борщ, куриная котлета с овощным рагу, компот и кусок хлеба обошлись в 312 рублей

Рестораторы облюбовали здание Облпотребсоюза давно. Именно здесь в 1998 году открылась первая точка сети «Ростикс». Здесь долгое время работало итальянское кафе «Иль Патио». Сейчас по соседству со «Столовой» находится вход в одно из заведений сети «ЖизньМарт». Была здесь и столовая, работавшая в подвале, но в другом помещении — под названием «Трапеза».

Район площади Ленина насыщен общепитом, хватает здесь и столовых. Например, в прошлом году в здании Новосибирского государственного университета архитектуры, расположенном через дорогу, заработал проект «Лаврушка», сочетающий одновременно столовую, кулинарию и магазин продуктов. В пятиминутной шаговой доступности здесь расположены заведения двух крупных сетей «Солнечный день» и «Вилка-Ложка».

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Столовые Общественное питание Облпотребсоюз Новосибирск
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Комментарии
29
Светлана В-ва
9 августа 2024, 11:49
когда уберут шаурмячное безобразие на площади Вокзала Главного? И сделают просторный красивый общепит.
Гость
9 августа 2024, 11:57
Такие столовые будут востребованы. Кафе и рестораны, где высокие цены будут менее востребованы
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