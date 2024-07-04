НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

с-в.

 742мм 74%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,12
EUR 94,98

СРОЧНО

Урожай земляники и дикой клубники — фото

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Сибиряк против дрона-камикадзе
Дело против адвоката
Что думают о богатстве России
Миллиарды на «бабл-ти»
Опасные специи
Афиша на июль
Проблемы с самолётами S7
НГС в Telegram
Еда Новосибирцы ведрами везут из леса землянику и дикую клубнику — смотрим на впечатляющий урожай

Новосибирцы ведрами везут из леса землянику и дикую клубнику — смотрим на впечатляющий урожай

В регионе начался сезон этих ягод

1 986
17 комментариев
Сибиряки успевают запастись впрок

Сезон земляники и дикой клубники в самом разгаре в Новосибирской области. Пока позволяет погода, сибиряки успевают впрок набрать сочной ягоды. Кадрами лукошек, заполненных доверху ягодами, новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в социальной сети «ВКонтакте». Смотрим на впечатляющий урожай.

Фото лесной ягоды поделился Дмитрий Садырев
— За три часа набрали 15 литров, — написал Сергей Фирсов
— Очередная разведка по маршруту Академгородок — Ключи — Ботанический сад. Лес встретил нас радостным гулом и жужжанием насекомых всех калибров, и мокрой травой по пояс. Земляники очень много, вся созрела, — отметила Надежда Лобанова
А вот в Коченевском районе сезон еще не наступил.
— Клубника еще зеленая и кислая, не советую пока ездить, — поделилась Олеся Шубина
— Полянки землянички, на 2 часа меня хватило, очень терпеливым и усидчивым нужно быть, — отметила Анна Моисеенко

Ранее мы подготовили карту, где чаще всего собирают ягоду новосибирцы. Подробнее — по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Земляника Клубника Лес Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Марго. Вредная
4 июля 2024, 22:58
А как же змеи??? Потянешься за ягодкой, а она тебя - цап!!!! Страшно.
Grape Reflection 🍇
4 июля 2024, 22:53
Дайте им таблетку от жадности
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Знакомства

Нехочуха,  43

Ирина,  47

ЮлиЯ,  42

Вера,  53

Джером,  37

Юра,  45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление