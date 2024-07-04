Еда Новосибирцы ведрами везут из леса землянику и дикую клубнику — смотрим на впечатляющий урожай
Новосибирцы ведрами везут из леса землянику и дикую клубнику — смотрим на впечатляющий урожай
В регионе начался сезон этих ягод
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Сезон земляники и дикой клубники в самом разгаре в Новосибирской области. Пока позволяет погода, сибиряки успевают впрок набрать сочной ягоды. Кадрами лукошек, заполненных доверху ягодами, новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в социальной сети «ВКонтакте». Смотрим на впечатляющий урожай.