Правда ли, что молоко повышает холестерин и приводит к раку? Разбираемся с врачами

Немногие продукты вызывают вокруг себя столько споров, как молоко. Одни утверждают, что это очень полезный напиток и пить его стоит необработанным. Другие жалуются на то, что от молока случаются расстройства пищеварения. Мы задали самые частые вопросы о пользе этого продукта экспертам. Они рассказали, кому стоит пить молоко и в каких случаях от него лучше отказаться.
- В чём польза молока?
- Какое молоко полезнее — парное, пастеризованное или безлактозное?
- Молоко может навредить?
- Кому нельзя молоко?
- И все-таки молоко полезно?
- Сколько молока нужно пить в день?
В чём польза молока?
Даже ярые хейтеры молока вынуждены признать: этот продукт очень богат полезными веществами. Согласно данным Роспотребнадзора, с молоком в организм попадают кальций и витамины: A, B, C, D, E и К. А еще аминокислоты, без которых не производятся гормоны, не растут мышцы и нарушается сон. Кроме того, молочная кислота убивает многие болезнетворные бактерии.
У человека, который пьет суточную норму молока, укрепляются кости и стенки сосудов, улучшается иммунитет, нормализуется кровяное давление и очищается от вредных веществ печень. А еще у любителей молока позже наступает саркопения — возрастная потеря мышечной массы. Молоко также помогает при язве желудка, гастрите, болезнях Паркинсона и Альцгеймера.
Какое молоко полезнее — парное, пастеризованное или безлактозное?
Стоит поговорить о каждом виде подробнее. Парное молоко, оно же сырое — это молоко в его первозданном виде. Специалисты предупреждают тех, кто пьет только необработанный продукт: в сыром молоке могут оставаться многие опасные бактерии.
— Сырое молоко не рекомендуют пить как детям, так и взрослым, потому что в нём могут находиться остатки того же навоза, если вымя плохо обработали, элементы маститного молока. Это может пагубно отразиться на организме. Поэтому сырое молоко нежелательно, — рассказывает сотрудник Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки Оксана Филоненко.
Оксана Филоненко — сотрудник Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки. Преподаватель технологии производства цельномолочных продуктов, производства сливочного масла, сыра, кисломолочных и детских молочных продуктов.
Врачи советуют: перед тем как пить необработанное молоко, лучше узнать, в каких условиях содержалось животное. А чтобы дополнительно обезопасить себя, нужно подогревать молоко перед употреблением: это убьет часть вредных бактерий.
Кроме того, не стоит забывать, что жирность и калорийность у сырого молока выше, чем у обработанного.
Пастеризованное молоко получают, нагревая парное до высоких температур. Такая обработка делает продукт намного безопаснее и увеличивает срок хранения. По словам директора по качеству молочного комбината Татьяны Филимоновой, пастеризованное молоко можно хранить 5–20 суток.
Татьяна Филимонова — директор по качеству барнаульского комбината «Молочная сказка».
— Пастеризация нужна, чтобы снизить содержание микроорганизмов в молоке — патогенных и условно-патогенных, чтобы молоко было безопасным для потребителя и соответствовало нормами и требованиям, установленным законодательством, — рассказала Татьяна Филимонова.
Ученые не остановились на пастеризованном молоке и изобрели ультрапастеризацию. Такое молоко нагревается до температур выше 100 °C. Согласно Татьяне Филимоновой, ультрапастеризованное молоко может храниться три месяца и больше. Это помогает перевозить продукт на большие расстояния.
Некоторые противники пастеризации говорят, что этот процесс убивает в молоке не только бактерии, но и полезные соединения. Однако специалисты успокаивают любителей пастеризованного молока. Хоть пастеризация и разрушает некоторое количество витаминов, молоко в целом остается таким же полезным.
— Пастеризация и ультрапастеризация не подразумевают полную стерилизацию молока. Обработка не влияет на содержание в молоке кальция и других полезных микроэлементов, но приводит к частичному разрушению фолиевой кислоты и, в меньшей степени, других витаминов — B12, С, B1, — объясняет Татьяна Филимонова.
И в парном, и в пастеризованном молоке есть лактоза — особый углевод. Чтобы организм мог его переварить, нужна лактаза — фермент, который переваривает молочный сахар. У некоторых людей этого фермента вырабатывается мало, и тогда возникает непереносимость лактозы. Специально для таких людей существует безлактозное молоко.
— Впервые мода на безлактозное молоко началась с повышением интереса к теме питания в СМИ, а именно: с появлением белковых, кетодиет, на фоне ограничения сахара в рационе питания, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Плюс ко всему вспомнился известный факт о снижении переносимости молока взрослыми.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Безлактозное молоко не менее полезно, чем обычное, ведь удаление лактозы никак не влияет на его пищевую ценность. Однако стоит помнить, что непереносимость лактозы и аллергия на молоко — это разные вещи. Аллергия возникает не на лактозу, а на молочный белок, поэтому аллергикам нельзя даже безлактозное молоко.
Молоко может навредить?
В еде и питье главное знать меру. Если человеку так нравится молоко, что он начинает пить только его, проблемы не заставят себя ждать: может возникнуть диабет 1-го типа, остеопороз (то есть разрушение костей), рассеянный склероз, а также сердечно-сосудистые заболевания. У мужчин чрезмерное потребление молока увеличивает риск рака простаты, а у женщин — рака яичников и груди. А еще молоко может повысить уровень холестерина, увеличить вероятность высыпаний и вызвать проблемы с пищеварением — вздутие живота и расстройство стула.
Молоко лучше не пить вечером и особенно перед сном. Если не соблюдать это правило, могут нарушиться обмен углеводов, уровень сахара в крови и резистентность к инсулину.
Кому нельзя молоко?
Переносимость молока снижается с возрастом, предупреждают врачи. Если вы заметили, что молоко стало переноситься хуже, стоит перейти на низколактозный или безлактозный продукт, кипятить молоко и добавлять его в другие напитки.
Но непереносимость — далеко не единственное противопоказание. Например, при избыточном весе тоже лучше не пить много молока: молочный сахар и молочный жир легко усваиваются, что только усугубляет проблему.
— Современный человек склонен к перееданию. В определенных ситуациях невыгодно употреблять молоко, в котором есть легкодоступные жиры, белки и углеводы. Нужно следить за тем, чтобы потребление энергии и ее затраты находились в балансе, — советует врач Елена Ходыкина.
Елена Ходыкина — врач диетолог-нутрициолог, терапевт, кандидат медицинских наук, директор ООО «Многопрофильный центр 5П МЕДИЦИНА», стаж работы 31 год.
Людям с избыточным весом врачи советуют брать молоко с жирностью 2,5%.
Еще молоко лучше исключить из рациона при обострении воспалительных кишечных заболеваний (целиакии, болезни Крона, язвенного колита). При острой кишечной инфекции врачи рекомендуют отказаться не только от цельного молока, но и от молочно-крупяных изделий и выпечки на молоке.
И все-таки молоко полезно?
Врачи сходятся во мнении: молоко в разумных количествах для всех, у кого нет непереносимости или аллергии.
— Молоко действительно в чём-то полезно, а в чём-то совсем нет, — рассказывает гастроэнтеролог Александра Мызникова. — Вся шумиха о его вреде из-за того, что с возрастом у людей снижается количество лактазы — фермента для переваривания молока. И поэтому молоко вызывает расстройство желудка, диарею и прочие неприятности после его приема. Но детям я бы советовала давать молоко. Так как там много кальция, что хорошо для роста, малыши его хорошо усваивают. А еще, кстати, оно отлично обволакивает желудок.
Александра Мызникова — врач-гастроэнтеролог, специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний ЖКТ.
Сколько молока нужно пить в день?
При хорошей переносимости детям в день полагается 300 мл, а взрослым — до 400 мл цельного (то есть с неизмененным составом) молока. Пить его литрами точно не стоит.
— Один литр молока помимо важных питательных веществ содержит около 25 граммов жира. Поэтому литр в день — это, конечно, многовато, повторюсь, оптимальное количество — 2–3 порции в сутки, — напоминает Ирина Бородина.