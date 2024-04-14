Правда ли, что молоко повышает холестерин и приводит к раку? Разбираемся с врачами

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Стоит поговорить о каждом виде подробнее. Парное молоко , оно же сырое — это молоко в его первозданном виде. Специалисты предупреждают тех, кто пьет только необработанный продукт: в сыром молоке могут оставаться многие опасные бактерии.

— Сырое молоко не рекомендуют пить как детям, так и взрослым, потому что в нём могут находиться остатки того же навоза, если вымя плохо обработали, элементы маститного молока. Это может пагубно отразиться на организме. Поэтому сырое молоко нежелательно, — рассказывает сотрудник Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки Оксана Филоненко.

Оксана Филоненко — сотрудник Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки. Преподаватель технологии производства цельномолочных продуктов, производства сливочного масла, сыра, кисломолочных и детских молочных продуктов.

Врачи советуют: перед тем как пить необработанное молоко, лучше узнать, в каких условиях содержалось животное. А чтобы дополнительно обезопасить себя, нужно подогревать молоко перед употреблением: это убьет часть вредных бактерий.



Кроме того, не стоит забывать, что жирность и калорийность у сырого молока выше, чем у обработанного.

Пастеризованное молоко получают, нагревая парное до высоких температур. Такая обработка делает продукт намного безопаснее и увеличивает срок хранения. По словам директора по качеству молочного комбината Татьяны Филимоновой, пастеризованное молоко можно хранить 5–20 суток.

Татьяна Филимонова — директор по качеству барнаульского комбината «Молочная сказка».

— Пастеризация нужна, чтобы снизить содержание микроорганизмов в молоке — патогенных и условно-патогенных, чтобы молоко было безопасным для потребителя и соответствовало нормами и требованиям, установленным законодательством, — рассказала Татьяна Филимонова.

Ученые не остановились на пастеризованном молоке и изобрели ультрапастеризацию. Такое молоко нагревается до температур выше 100 °C. Согласно Татьяне Филимоновой, ультрапастеризованное молоко может храниться три месяца и больше. Это помогает перевозить продукт на большие расстояния.



Некоторые противники пастеризации говорят, что этот процесс убивает в молоке не только бактерии, но и полезные соединения. Однако специалисты успокаивают любителей пастеризованного молока. Хоть пастеризация и разрушает некоторое количество витаминов, молоко в целом остается таким же полезным.



— Пастеризация и ультрапастеризация не подразумевают полную стерилизацию молока. Обработка не влияет на содержание в молоке кальция и других полезных микроэлементов, но приводит к частичному разрушению фолиевой кислоты и, в меньшей степени, других витаминов — B12, С, B1, — объясняет Татьяна Филимонова.





И в парном, и в пастеризованном молоке есть лактоза — особый углевод. Чтобы организм мог его переварить, нужна лактаза — фермент, который переваривает молочный сахар. У некоторых людей этого фермента вырабатывается мало, и тогда возникает непереносимость лактозы. Специально для таких людей существует безлактозное молоко .

— Впервые мода на безлактозное молоко началась с повышением интереса к теме питания в СМИ, а именно: с появлением белковых, кетодиет, на фоне ограничения сахара в рационе питания, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Плюс ко всему вспомнился известный факт о снижении переносимости молока взрослыми.



Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

