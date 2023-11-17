«Вкус никогда не будет прежним»: в ресторанах возник дефицит продуктов для салата цезарь

«Дефицит анчоусов ощутился резко и очень сильно»

Кажется, что салат цезарь популярен настолько, что во всех заведениях в первую очередь гости предпочитают заказывать именно его, а потом уже что-то другое. Из чего делают соус для салата и почему так важно наличие в нем анчоусов, рассказал один из су-шефов Волгограда.

— Соус цезарь делается на основе растительного или оливкового масла, куриных желтков, с добавлением чеснока, соевого соуса, каперсов, ну и, конечно, анчоусов, — рассказывает су-шеф. — Последние придают пикантный рыбный вкус, который гармонично играет с куриным филе. Они добавляются в соус для дорогого цезаря, чтобы подчеркнуть яркость вкусов других составляющих. Но для этого может подойти и другая рыба. Например, я экспериментировал и использовал как альтернативу соленую сельдь в масле. От этого ничего не изменилось. Более того, в этот соус можно добавлять не дорогой пармезан, а копченый сыр-косичку.