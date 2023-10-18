4 смертельных ошибки при закатке грибов: а вы их совершаете?

Чем опасны маринованные грибы

Самая главная опасность грибов, консервированных в домашних условиях, — ботулизм. По статистике Роспотребнадзора, больше чем в половине случаев причиной ботулизма становятся именно маринованные грибы. Вызывает это заболевание бактерия Clostridium botulinum — палочка, которая обитает в почве повсеместно и образовывает споры, чрезвычайно устойчивые и к высоким температурам (до +120° C ), и к отсутствию влаги, и к ультрафиолету с дезинфектантами.

Если человек съест продукты, отравленные ботулиническим токсином, то через 12–36 часов он начнет страдать от рвоты, диареи и вздутия живота, ему будет тяжело глотать и говорить, а зрение затуманится. Без экстренного госпитализации болезнь доберется до дыхательных мышц, что приведет к остановке легких. По данным ВОЗ, ботулизм заканчивается летальным исходом в 5–10% случаев.