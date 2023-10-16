«Любовь и Борщ»: Игорь Ким стал инвестором еще одного ресторанного проекта — первая кулинария открыта в Москве

Крупный финансист из Новосибирска Игорь Ким оказался совладельцем еще одного проекта в сфере общепита — это снова столовые. Среди ресторанных активов предпринимателя уже есть сеть «Вилка-Ложка».
Как обнаружил НГС, Игорь Ким является владельцем 50% долей в зарегистрированном в феврале этого года ООО «Технологии питания». Вторая половина принадлежит предпринимателю Марии Соловьевой, которая, по данным сервиса «Контур.Фокус», является совладельцем или владельцем еще нескольких, юрлиц связанных с общественным питанием.
В мае 2023 года «Технологии питания» подали заявку на регистрацию торговой марки «Любовь и Борщ» по двум классам: 43 (обеспечение продуктами питания) и 35 (администрирование программ лояльности потребителей и т. д.). Заведение с таким названием и точно такой же вывеской открыто в Москве в апреле на Павелецком вокзале. Судя по меню, размещенному в сервисе 2ГИС, это недорогая столовая-кулинария, где большая часть блюд продается на вес. 100 граммов салата оливье тут стоят 109 рублей, мяса по-французски — 159 рублей, порция борща — 149 рублей.
Обращает на себя внимание то, что Ким владеет долей в «Технологиях питания» напрямую, а не через свои уже давно существующие ресторанные компании. Еще во второй половине 90-х он стал инвестором и совладельцем холдинга «Фуд-Мастер», одним из основных проектов которого стала основанная в Новосибирске сеть столовых «Вилка-Ложка». Сеть дважды пыталась выйти на московский рынок (самостоятельно и через франчайзинг), но оба раза все открытые точки были закрыты менее чем за два года.
Совладелец компаний, входящих в структуру «Фуд-Мастера», Илья Серов рассказал, что новосибирская компания не имеет прямого отношения к проекту «Любовь и Борщ», хотя ее специалисты участвовали в разработке концепции, а новосибирская фабрика-кухня поставляет сейчас в московское кафе часть полуфабрикатов. При этом Серов отметил, что в Новосибирске также запущен уже аналогичный проект, но уже под брендом «Вилка-Ложка». Первое заведение, на вывеске которого помимо названия значится не «фермерское кафе» (как обычно), а кафе-кулинария, открылось на Трикотажной, 29.
Игорь Ким родился на территории современного Казахстана, но высшее образование получил в Новосибирске (НГУ) и сделал карьеру банкира первоначально в Сибири. Сейчас, по данным «Контур.Фокуса», главным ресторанным активом Кима является компания «Фуд-Мастер Фабрика» с оборотом в прошлом году 386 млн рублей и чистой прибылью 39 млн рублей. Основным учредителем (87,5%) этого ООО указано АО «ЦК», которое в свою очередь принадлежит ООО «ДНК» (полностью принадлежит Киму).
Кроме этого, предприниматель является владельцем отеля «Хвоя» на берегу озера Навдозеро в Карелии. В компании ООО «Карелия.Хвоя» Киму принадлежит 52%, 48% — АО «Былина» из Бердска. «Былина» управляет отелем «Хвоя» (создан на базе санатория «Былина»), основным инвестором которого источники в деловой среде Новосибирска считают также Кима, однако официально это подтвердить затруднительно. АО не публикует список акционеров.
Самой крупной компанией Игоря Кима за пределами ресторанного бизнеса в прошлом году стало ООО «Стоков Финансовые услуги» (полностью принадлежит Киму через ООО «Группа Астон») с выручкой в 13,3 млрд рублей и чистой прибылью — 1,3 млрд рублей.
Пока новосибирский финансист запускает проекты в Москве, владелец «Универсама» на улице Ленина собирается переделать самый крупный супермаркет в центре города в большой фуд-корт.