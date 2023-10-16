«Любовь и Борщ»: Игорь Ким стал инвестором еще одного ресторанного проекта — первая кулинария открыта в Москве

Обращает на себя внимание то, что Ким владеет долей в «Технологиях питания» напрямую, а не через свои уже давно существующие ресторанные компании. Еще во второй половине 90-х он стал инвестором и совладельцем холдинга «Фуд-Мастер», одним из основных проектов которого стала основанная в Новосибирске сеть столовых «Вилка-Ложка». Сеть дважды пыталась выйти на московский рынок (самостоятельно и через франчайзинг), но оба раза все открытые точки были закрыты менее чем за два года.