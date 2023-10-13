Престижная премия назвала десять лучших ресторанов Сибири. Какие четыре ресторана из Новосибирска попали в рейтинг?

Национальная ресторанная премия WHERETOEAT назвала десять лучших ресторанов Сибири в 2023 году. В список попали четыре новосибирских заведения, но подняться выше пятого места не удалось никому.
Первые три места в десятке лучших эксперты премии отдали заведениями из Красноярска: Tunguska (поднялся на высшую ступень впервые), 0.75 Please Wine & Kitchen (возглавлял сибирский рейтинг в 2021 и 2022 годах, в в прошлом году так же вошел в первую десятку общероссийского ретинга) и «Чешуя».
Лучшим среди новосибирских заведений стал авторский ресторан Skopin (пятое место). В первую десятку так же вошли новосибирские Pardon My French (восьмое место), «Жан Хуан Лу» (девятое) и «Горячий цех» (десятое).
Все отдельные номинации (шеф-повар года, сомелье года, выбор СМИ и т.д.) так же ушли заведениям из Красноярска. Баром года назван иркутский Humble.
Премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Поначалу вручалась только в Санкт-Петербурге, но потом в список ее номинантов вошли заведения из других регионов. Первые премии в Сибири были вручены в 2021 году. Тогда и в следующем 2022 году в первую десятку пробились по три новосибирских ресторана. Выше пятого места за эти три года не удалось подняться никому.
Ресторан Skopin в прошлом году так же оказался единственным новосибирским заведением в списке 100 лучших ресторанов России. Как он выглядит и чем там кормят, можно прочитать в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.