«Вкусно — и точка» повысила цены в Новосибирске — что подорожало сильнее всего

Сеть «Вкусно — и точка» на этой неделе повысила цены в Новосибирске. В компании это объясняют двукратным ростом НДС.
Цены в закусочных сети изменились на этой неделе. У НГС нет данных, сколько точно стоили блюда «Вкусно — и точка» в конце августа, однако по сравнению с июнем этого года рост составил в среднем 10%. Так, бургер под названием Гранд стал стоить 193 рубля (против 175 рублей в начале лета), Гранд ле Люкс — 219 рублей (был 199), маленький капучино — 69 рублей (был 59). Самый дорогой бургер в меню Двойной Биг Спешиал теперь стоит 434 рублей (был 395).
Ценны на некоторые позиции (например наггетсы) не изменились. Другие блюда подорожали меньше. Например, Чикен Хит (с курятиной) стал дороже на 5,2% (стоит 121 рубль). Больше всего подорожал самый дешевый бургер (гамбургер) цена которого выросла с 59 рублей до 68 рублей (15%).
В самой компании повышение объяснили сопоставимым ростом ставки НДС. С 1 октября налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже бургеров вырос с 10% до 20%, отмечают РИА «Новости».
Выросли цены и в сети KFC. «Маэстро бургер» теперь стоит здесь 239 рублей (рост 9,1%), «Чизбургер де Люкс» — 169 рублей (рост 6,2%), пять острых крыльев — 259 рублей (рост 8,3%).
У сети «Вкусно — и точка» в Новосибирске сейчас 17 заведений в разных частях города. Из сопоставимых сетей быстрого питания западного типа её опережает только KFC (44 точки).
В сентябре до Новосибирска дошла волна смены вывесок на закусочных сети KFC. Первая точка под новым брендом Rostic`s заработает в ТРЦ «Аура».
Еще одна популярная сеть питания в Новосибирске — «Солнечный день», которая открыла в городе 28 столовых. О том, как бывший повар смог построить бизнес с оборотом в миллиард рублей, читайте в материале обозревателя Стаса Соколова.