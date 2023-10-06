«Вкусно — и точка» повысила цены в Новосибирске — что подорожало сильнее всего

Сеть «Вкусно — и точка» на этой неделе повысила цены в Новосибирске. В компании это объясняют двукратным ростом НДС.



Цены в закусочных сети изменились на этой неделе. У НГС нет данных, сколько точно стоили блюда «Вкусно — и точка» в конце августа, однако по сравнению с июнем этого года рост составил в среднем 10%. Так, бургер под названием Гранд стал стоить 193 рубля (против 175 рублей в начале лета), Гранд ле Люкс — 219 рублей (был 199), маленький капучино — 69 рублей (был 59). Самый дорогой бургер в меню Двойной Биг Спешиал теперь стоит 434 рублей (был 395).