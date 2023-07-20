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«Вдруг оплата не прошла»: сибирячка заявила, что ее дочери долго не продавали воду в Kuzina — девочке было плохо

Инцидент произошел на Красном проспекте, 188

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Руководство заведения разбирается в ситуации

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В Новосибирске женщина обвинила кондитерскую Kuzina в том, что ее дочери долго не продавали воду, когда той стало плохо. На сайте с отзывами Flamp сибирячка поделилась историей, которая произошла по адресу: Красный проспект, 188.

— Сегодня моей дочери на улице стало плохо: она, понимая, что надо выпить воды, заползла практически в Kuzina на Красном проспекте, 188. Облокотилась на стойку и попросила воды, достала карту. Продавец воду достала и держала в руках, пока не вылез чек. Дочь несколько раз попросила ее дать ей быстрее воду, ответ: «А вдруг оплата не прошла», — написала женщина.

По словам сибирячки, то же самое произошло, когда ее дочь попросила пончик. По словам женщины, продавец не отдавал товар, пока не прошла оплата.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к руководству Kuzina. По словам управляющей сети Евгении Головковой, они разбираются в ситуации.

— Мне кажется, этот отзыв достаточно субъективный, если почитать отзывы про Kuzina и наших сотрудников, то львиная доля отзывов соотносится с тем, что у нас очень добрые и приветливые сотрудники — это одно из наших преимуществ и то, чем мы гордимся. Не хочу оправдывать наших сотрудников, возможно, они не оценили ситуацию с медицинской точки, но мы, конечно же, проведем полноценное расследование этой ситуации и разберем этот вопрос с командой, — пояснила Евгения Головкова.

Как отметила управляющая, руководство и сотрудники готовы принести извинения гостю.

Ранее в Новосибирске сотрудника кофейни Blackwood на улице Владимира Заровного уволили после рассмотрения негативного отзыва, который посетительница оставила на Flamp.ru. Он нахамил клиентке, которая испугалась собаки.

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FlampKuzinaНовосибирск
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