«Вдруг оплата не прошла»: сибирячка заявила, что ее дочери долго не продавали воду в Kuzina — девочке было плохо

— Сегодня моей дочери на улице стало плохо: она, понимая, что надо выпить воды, заползла практически в Kuzina на Красном проспекте, 188. Облокотилась на стойку и попросила воды, достала карту. Продавец воду достала и держала в руках, пока не вылез чек. Дочь несколько раз попросила ее дать ей быстрее воду, ответ: «А вдруг оплата не прошла», — написала женщина.

