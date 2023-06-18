7 неожиданных рецептов с клубникой — салат, хлеб и даже суп

Знаете, что предложили наши читатели, когда мы попросили их поделиться интересными рецептами блюд из клубники? Большинство из них, оказывается, увлекаются так называемой клубничной окрошкой. В идеале это когда ты смешиваешь в кастрюле шампанское с водой, добавляешь сахар, кипятишь, пока не растворится сахар, уменьшаешь огонь и варишь еще пару минут, снимаешь с огня, добавляешь клубнику, отправляешь всё в блендер и крутишь там, пока всё не превратится в однородную массу. А как превратится — процеживаешь через сито обратно в кастрюлю. Кто не хочет тратить время на готовку, просто режут клубнику, заливают ее просекко и «едят» так. Но оказались среди наших читателей и искушенные гурманы. Благодаря им мы собрали эти семь необычных рецептов блюд из клубники (впрочем, не только из нее), и у нас нет больше слов, кроме как «вы-должны-это-попробовать».
Клубничная пастила
Чтбоы приготовить клубничную пастилу по рецепту нашей читательницы из Екатеринбурга Натальи Шмаенковой, на килограмм ягод надо взять 100 граммов сахара или 3 столовые ложки мёда. Но можно обойтись и вовсе без них — это дело вкуса. Главное, чтобы ягоды были.
— Чистые ягоды пробить блендером или протереть через сито, добавить сахар, довести до кипения и уварить минут 30 на медленном огне, затем распределить тонким слоем по противню, застеленному непременно силиконизированной бумагой для выпечки: это важно, так как она легко отделится от готового продукта, а дешевый же пергамент присыхает намертво, — говорит Наталья. — Несколько дней (обычно 2–4) просушить. Пастила готова, когда не липнет к рукам. Нарезать на полосы и скрутить в трубочки. Хранить в закрытом контейнере.
Если не хотите ждать несколько дней, сушить пастилу можно и в духовке с конвекцией при 85 градусах (обязательно с приоткрытой дверцей). На это уйдет примерно 4–6 часов.
— А если есть дегидратор с поддонами для пастилы, то вообще песня, — советует Наталья.
Клубничная раффлезия
Название «Раффлезия» у этого десерта появилось из-за того, что одному знакомому нашей читательницы Ирины, которая поделилаь этим рецептом, блюдо напомнило именно этот цветок. Но если цветок несъедобен, то клубничная раффлезия — вполне. Вот что нам для нее понадобится:
- горсть клубники;
- два белка;
- три столовые ложки сахарной пудры;
- пакетик желатина.
— Клубнику разминаем блендером или просто вилочкой до состояния пюре и откладываем в сторону, — рассказывает Ирина. — Белки взбиваем в пышную пену, осторожно добавляем (чтоб не опали) сахарную пудру. Желатин замачивается в холодной воде. После набухания нагревается на медленном огне до полного расстворения. Только не до закипания. Осторожно смешиваем белковую массу с ягодным пюре и желатином. Аккуратно размешиваем. Опять же, чтоб белки не опали. Получившееся суфле переливаем в формочки. Я туда положила по дольке свежих ягод, вроде начинки. И отправляем на холод на пару часиков.
Как достанете свою раффлезию с холода, останется только украсить десерт свежими ягодами и листочками мяты и наслажаться легким вкусом.
Клубничная фокачча
Рецептом клубничной фокаччи с нами поделилась читательница с ником Tottoro. Для нее вам понадобятся:
- сухие дрожжи — 35 граммов;
- теплая вода — 250 миллилитров;
- мёд — 1 столовая ложка;
- мука — 300 граммов;
- мелкая соль — 1 чайная ложка;
- кристаллическая соль — 1 столовая ложка;
- оливковое масло — 60 миллилитров + 5 столовых ложек;
- лук шалот — 1 средняя луковица;
- бальзамический соус — 1 столовая ложка;
- кленовый сироп — 2 столовые ложки;
- клубника — 1 большая пригоршня;
- свежий базилик — по вкусу.
— Дрожжи растворить в теплой воде и мёде, оставить на 15 минут до появления пенной шапки на поверхности раствора. Добавить в дрожжевую смесь 60 миллилитров масла и размешать до однородности. Муку просеять в большую миску и смешать с мелкой солью, — рассказывает наша читательница. — Влить в муку дрожжевой раствор и вымесить однородное эластичное тесто. Сформировать из него шар и смазать его поверхность оливковым маслом. Накрыть полотенцем, убрать в тепло на час. Клубнику вымыть и нарезать на толстые ломтики. Лук нашинковать тонкими полосками, припустить на сковороде в оливковом масле, карамелизовать с бальзамическим соусом и кленовым сиропом. Остудить.
Как всё будет готово, смажьте маслом лист для выпекания, аккуратно распределите по нему тесто руками и оставьте на полчаса — расстояться. После этого аккуратно вдавите в основу ломтики клубники, распределите сверху лук и базилик, сбрызните оливковым маслом, посыпьте кристаллической солью и отправьте на полчаса выпекаться в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, пока на фокачче не появится румяная корочка. Автор рецепта советует есть клубничную фокаччу незамедлительно.
Клубничный салат с кускусом
Чтобы приготовить клубничный салат с кускусом по рецепту нашего читателя, скрывающегося под ником Михалыч, вам понадобятся:
- клубника — 4–6 ягод;
- кускус — кофейная кружка;
- руккола и специи — по вкусу;
- кедровый орех — щепотка;
- лимонный сок.
Кроме того, для заправки приготовьте столовую ложку бальзамического уксуса, столовую ложку оливкового масла, половину чайной ложки сахарной пудры и розовый перец по своему усмотрению.
— Заварим сначала кускус. Я обычно делаю его со специями — это щепотка порошка карри, щепотка куркумы, раздавленный бутон гвоздики, чуть-чуть соли, — рассказывает Михалыч. — Заливаем это всё кипятком, чуть выше уровня крупы, перемешиваем, две минуты, и готово. Высыпаем на тарелку, даем остыть, сверху посыпаем рукколой.
А пока крупа остывает, можно заняться заправкой. Для этого нужно всего лишь смешать уксус, масло и сахарную пудру.
Когда основа для вашего салата будет готова, выкладывайте сверху крупно порезанные ягоды, сбрызнутые лимонным соком, посыпьте кедровыми орешками, полейте заправкой, посыпьте молотым розовым перцем и наслаждайтесь.
Клубничное граните с шампанским
Граните родом из Сицилии. Этот освежающий десерт готовят из смеси фруктового пюре и сахарного сиропа. Самые распространенные ингредиенты для граните — лимонный, апельсиновый и мандариновый соки, кофе, миндаль, мята, а также сезонные ягоды и фрукты — клубника, ежевика, клюква, дыня и арбуз. В отличие от сорбэ, текстура граните более зернистая (отсюда и слово «граните», что означает дробить). И вот каким рецептом граните поделилась с нами читательница под ником Апельсинка.
Нам понадобznся:
- сахар — 200 граммов;
- вода — 200 миллилитров;
- апельсиновый сок — 200 граммов;
- клубника — 1 стакан;
- шампанское — 2,5 стакана;
- мята — несколько листочков.
Этого количества, говорит наша читательница, хватит на 6–8 порций.
— Для начала смешиваем воду и сахар. На медленном огне при постоянном помешивании доводим смесь до полного расстворения, остужаем. Из ягод приготовим пюре. Далее смешаем сахарный сироп, пюре, сок и шампанское. И поместим на 6–8 часов в морозилку. Десерт украшаем ягодами и мятой.
Пикантный весенний салат
Рецепт этого салата наша читательница под ником Las714 подглядела во французской кухне. И теперь, как только появляется свежая клубника, обязательно его готовит. Говорит, что «удивительное сочетание продуктов делает его очень интересным на вкус». Что ж. Не проверишь — не узнаешь. А пока давайте запишем, какие ингредиенты и в каком количестве нам понадобятся:
- огурец — 1 штука;
- клубника — 12–15 штук;
- свежий салат — 1 пучок;
- оливковое масло, бальзамический уксус, соль — по вкусу;
- свежемолотый черный перец — чуть меньше половины чайной ложки.
Отдельно для соуса берем стаканчик нежирного йогурта, немного козьего сыра (1,5–2 столовых ложки), пучок мяты и несколько веточек любистока (его можно заменить листовым сельдереем).
— Огурец частично чистим овощечисткой, придавая ему некоторую «полосатость», и режем тонкими ломтиками. Так же тонко режем клубнику. Салат рвем на крупные кусочки, — рассказывает наша читательница. — Складываем салат, клубнику и огурец вместе. Поливаем бальзамиком, оливковым маслом, сдабриваем немного перцем. Небрежно перемешиваем. Для заправки измельчаем в блендере мяту, сельдерей, смешиваем с йогуртом, добавляем соль и уже много перца.
Клубничный гаспачо
Это, возможно, самый сложный рецепт нашей сегодняшней коллекции, но хотя бы раз приготовить его точно стоит. Поделилась им с нами читательница с ником Tottoro, с которой мы пару минут назад готовили фокаччу. Итак, записывайте, что нам пригодится:
- оливковое масло extra virgin — 1 столовая ложка + 0,25 стакана;
- чеснок — 2 зубчика (раздавить плоской стороной ножа);
- зерновой хлеб;
- тимьян — 2 веточки;
- клубника (порезаная кубиками) — 6 стаканов;
- мякоть огурца (порезаная кубиками) — 2,25 стакана;
- сладкий красный перец (порезаный кубиками) — 1,25 стакана;
- сладкий зеленый перец (порезаный кубиками) — 3/4 стакана;
- томатный сок — 6 столовых ложек;
- красный винный уксус — 3 столовая ложка;
- соль — 1,5 чайной ложки.
Первым делом берем зерновой хлеб, срезаем с него корки и режем на кубики размером два сантиметра. Когда всё готово, разогреваем сковороду на среднем огне, вливаем столовую ложку масла и добавляем зубчик чеснока. Даем ему зарумяниться, добавляем кубики хлеба и готовим их, помешивая, до золотистого цвета (следим, чтобы они не сгорели), кладем тимьян, снимаем с огня и убираем чеснок из сковороды.
Следом режем кубиками клубнику, огурец, перцы и чеснок. Смешиваем их в большой чаше с хлебом, оставшимся оливковым маслом, томатным соком, уксусом и солью и оставляем мариноваться при комнатной температуре следующие 3–6 часов. После этого пюрируем ингредиенты в блендере на высокой скорости до тех пор, пока структура смеси не станет очень гладкой, процеживаем и убираем в холодильник до полного остывания.
Теперь готовим крутоны. Для них нам нужны:
- оливковое масло extra virgin — 2 столовые ложки;
- чеснок — 2 зубчика, раздавить плоской стороной ножа;
- цельнозерновой хлеб (порезанный кубиками 5 миллиметров) — 2 стакана;
- тимьян — 3 веточки;
- соль — 0,5 чайной ложки.
— Разогреть сковородку на среднем огне, добавить масло, положить чеснок, подрумянить его. Добавить кубики хлеба и готовить их до золотистого цвета, помешивая. Добавить тимьян и снять с огня. Быстро перенести крутоны на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир, посолить. Использованные чеснок и тимьян выкинуть, — рассказывает наша читательница. — Когда хлеб остынет, а масло впитается в полотенце, поместить их вместе с полотенцем в плотно закрывающийся контейнер на один день.
Следующий шаг — клубничный конфи. Для него нам понадобятся 16 маленьких ягод клубники, 1,5 чайной ложки оливкового масла extra virgin (и еще немного для подачи) и столовая ложка коричневого сахара.
— Разогреть духовку до 100 градусов, приготовить силиконовую форму или коврик для выпекания. Обмакнуть половинки ягод клубники в оливковое масло, чтобы оно полностью их покрыло, и выложить срезом вниз на силикон. Чуть присыпать сахаром, — делится читательница. — Выпекать полтора часа. Перевернуть ягоды срезом вверх, перевести духовку в режим конвекции и вялить их еще 30 минут. Ягоды должны стать бордовыми и нежными, но сохранить свою форму. Остудить в силиконовой форме (на силиконовом коврике), убрать в контейнер с оливковым маслом, чтобы ягоды не теряли влагу. Конфи должен быть сделан за три дня до подачи и храниться в холодильнике.
Теперь, когда всё приготвилось, проверяем, всё ли у нас на месте. Перед вами должны лежать: гаспачо, черный перец, конфи, крутоны, соль, базилик, нарезанный тонкими слайсами огурец, оливковое масло extra virgin, табаско. Собираем это всё вместе: разливаем по тарелкам (желательно охлажденным), приправливаем свежемолотым черным перцем (одного поворота мельницы будет достаточно), выкладываем в гаспачо клубничный конфи и крутоны, при необходимости солим. Гарнировать базиликом, огурцом, сбрызнуть оливковым маслом и табаско.
Если эта коллекция рецептов вас воодушевила на гастрономические эксперименты, делитесь в комментариях своими кулинарными изысками — давайте распространять добро (и вкусные блюда) вместе.