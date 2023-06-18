7 неожиданных рецептов с клубникой — салат, хлеб и даже суп

Клубничная пастила

Чтбоы приготовить клубничную пастилу по рецепту нашей читательницы из Екатеринбурга Натальи Шмаенковой, на килограмм ягод надо взять 100 граммов сахара или 3 столовые ложки мёда. Но можно обойтись и вовсе без них — это дело вкуса. Главное, чтобы ягоды были.

— Чистые ягоды пробить блендером или протереть через сито, добавить сахар, довести до кипения и уварить минут 30 на медленном огне, затем распределить тонким слоем по противню, застеленному непременно силиконизированной бумагой для выпечки: это важно, так как она легко отделится от готового продукта, а дешевый же пергамент присыхает намертво, — говорит Наталья. — Несколько дней (обычно 2–4) просушить. Пастила готова, когда не липнет к рукам. Нарезать на полосы и скрутить в трубочки. Хранить в закрытом контейнере.