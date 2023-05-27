Мы попросили диетологов назвать самые вредные фрукты, и вот какой ответ получили

Цитрусовые

В ситуации с цитрусовыми мы точно уверены, что в них есть щедрая порция витамина C. Но об их вреде мы вряд ли когда-то задумываемся. Первой в голову приходит аллергия, но она случается даже не у каждого третьего. Так чем же они не угодили?



— Чрезмерное употребление цитрусовых, особенно в виде соков, может портить зубную эмаль, они могут повышать кислотность желудка, поэтому не стоит есть их натощак, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — А людям, имеющим склонность к аллергии, я бы рекомендовала есть их с осторожностью.

