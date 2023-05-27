Мы попросили диетологов назвать самые вредные фрукты, и вот какой ответ получили

Наконец-то настал тот самый сезон, когда на всех прилавках страны стало появляться всё больше фруктов. Впереди у нас еще как минимум четыре месяца фруктового разнообразия, но мы решили подойти к вопросу выборов фруктов с диетологами. Спросили у них, на что лучше лишний раз не налегать, и вот что они ответили. Список оказался не таким большим, как мы думали. Но оно и к лучшему! К тому же в него попали фрукты, которые на прилавках еще не появились.
Цитрусовые
В ситуации с цитрусовыми мы точно уверены, что в них есть щедрая порция витамина C. Но об их вреде мы вряд ли когда-то задумываемся. Первой в голову приходит аллергия, но она случается даже не у каждого третьего. Так чем же они не угодили?
— Чрезмерное употребление цитрусовых, особенно в виде соков, может портить зубную эмаль, они могут повышать кислотность желудка, поэтому не стоит есть их натощак, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — А людям, имеющим склонность к аллергии, я бы рекомендовала есть их с осторожностью.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
— Вред цитрусовых чаще обусловлен пищевой аллергией вследствие территориальной чужеродности этих фруктов для населения России, — добавляет врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Также кислый вкус цитрусовых стимулирует образование пищеварительных соков, особенно соляной кислоты желудка, что может спровоцировать обострение гастрита.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Хурма
Обычно хурму не рекомендуют детям до трех лет и людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта в стадии обострения. Но одними противопоказаниями дело не ограничивается — большая любовь к хурме может обернуться не самыми приятными последствиями.
— Любители хурмы и других вяжущих ягод и фруктов рискуют «вырастить волокнистый камень» в желудке — так называемый фитобезоар, — говорит Ирина Бородина. — Они бывают такими, что заполняют всю полость: «запирают» вход и выход из него. Они образуются из-за употребления в пищу кожуры ягод и фруктов с большим содержанием танина — вяжущего вещества. У меня, кстати, была пациентка с фитобезоаром от хурмы. Она просто на даче сидела и ела хурму килограммами. Думали, опухоль, а оказалось, что это безоар. Его эндоскописты убирали.
Безоар — плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков, которое обычно возникает в желудке. Около 70% всех встречающихся безоаров — фитобезоары. Они состоят из непереваренных частей фруктов и овощей, таких как клетчатка, кожура и семена. Клинические проявления при наличии безоара не характерны, а могут отсутствовать вовсе. Жалобы больных варьируются от ощущения тяжести в желудке до сильнейших болей, сопровождающихся рвотой.
В отношениях с хурмой диетологи советуют знать меру.
— Чтобы обеспечить суточную потребность в питательных веществах, достаточно съедать две-три хурмы в день, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — А в целом хурма полезна. Она отвечает за иммунитет. В ней большое количество витамина А, йода, селена, минералов, полезных для щитовидной железы. Снижается активность щитовидной железы — падает иммунитет. Хурма стимулирует обновление клеток легких и бронхов, так что она вполне может подойти для профилактики кашля.
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
Клубника
— Магазинная клубника, как показывают множественные публикации и исследования, может содержать большое число пестицидов. Поэтому важна сезонность данного продукта, и в идеале, если она выращена в знакомом месте, — отмечает Ирина Бородина.
Тем временем в Роспотребнадзоре говорят, что пестициды — не единственное, что настораживает в клубнике. В ведомстве заявляют, что она может плохо влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса, а если есть ее на голодный желудок — будет его раздражать. Клубника также может вызывать аллергию, ее нужно с осторожностью есть аллергикам, особенно в период обострений.
Арбуз
Арбуз — продукт низкокалорийный, в ста граммах — не более 40 ккал. Содержит много клетчатки, магния, витамины группы В, С, антиоксиданты, до 13% сахаров в мякоти и более 90% воды. Но арбуз обладает сильными мочегонными свойствами, поэтому стоит быть осторожными с употреблением большого количества арбуза при мочекаменной болезни. Но это еще не всё.
Ранние арбузы содержат очень высокие концентрации нитратов, потому что производители хотят быстрее получить урожай и увеличить массу плодов. Поэтому диетологи рекомендуют есть арбузы с конца августа по октябрь включительно.
Стоит ли отказываться от фруктов
Хотя определенные фрукты, как мы выяснили, могут быть вредны, а иногда даже опасны, диетологи говорят, что не могут назвать их вредной едой.
— Фрукты богаты витаминами, минералами, клетчаткой, это «живая» еда, — отмечает Ирина Бородина. — Но хочется отметить, что лучше всего отдавать предпочтение своим фруктам, которые растут в нашей географической местности. Экзотические фрукты, как бы ни хотелось их попробовать, чаще попадают в нашу страну несозревшими, и реакцию наши организмы на экзотику могут выдать абсолютно непредсказуемую. Здесь мы в первую очередь говорим об аллергии.