Дело не в еде? Детское ожирение в России выросло в шесть раз — что стало причиной

В Минздраве подсчитали, что за последние двадцать лет в России стало в шесть раз больше подростков с ожирением. Если в начале двухтысячных на 100 тысяч детей приходилось
Откуда берется детское ожирение
Еда сама по себе большой диетологической опасности для ребенка не представляет. Проблема в том, как, что и в каких количествах едят подростки.
— Чаще всего причиной детского ожирения становится неправильное питание — когда ребенок получает лишние калории с хлебом, выпечкой, сладкими напитками, в том числе соками и газировкой, чипсами, конфетами, недостаточное количество овощей в рационе, — говорит врач-педиатр Екатерина Туринцева.
Екатерина Туринцева — заведующая детской поликлиникой «Новой больницы», кандидат медицинских наук высшей квалификационной категории, врач-педиатр, врач-инфекционист, член Союза педиатров России.
В последние годы, говорят врачи, на статистику ожирения повлияла еще и эпидемиологическая ситуация. Когда из-за коронавируса школьников отправили на домашнее обучение. Вместе с этим у них заметно снизилась активная двигательная нагрузка, а живое общение со сверстниками свелось к минимуму.
— Безусловно, когда ребенок находился вне образовательного учреждения, доступ к еде был более коротким, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Конечно, это печенье, орешки, всевозможные угощения, которые были дома. Мы прекрасно понимаем, что уровень движения был снижен, гиперкалорийная еда была в свободном доступе, гиподинамия и, к сожалению, привычки семейного воспитания. К сожалению, иногда люди теряют понимание: мы едим для того чтобы жить или мы живем для того чтобы есть?
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
— Кроме того, играет роль неправильный режим дня: дети мало спят, едят поздно вечером и ночью, не завтракают, — говорит Екатерина Туринцева. — Эндокринная патология — недостаточная функция щитовидной железы или избыток гормонов надпочечников. Психологические проблемы — ребенок заедает психологический дискомфорт. Также важны наследственные факторы.
— В основном у полных родителей бывают полные дети, это так называемый стереотип питания, — добавляет Галина Барташевич. — Ну и, конечно, нельзя списывать со счетов эндокринную патологию. Это заболевания щитовидной железы, гипотиреозы, привязанные к дефициту йода, со снижением скорости основного обмена. В результате подростки становятся более тучными, объемными, с оплывшим однообразным лицом, с массой стрий на коже. Это особенно заметно в подростковом периоде, когда они дают прибавку в росте и кожа «трескается» с появлением таких полосок, как у женщины в послеродовом периоде.
Надеяться на то, что всё «рассосется» само собой и детский метаболизм справится с любым лишним весом, не стоит. Ведь самое главное — это пищевые привычки. А вступая во взрослую жизнь с нездоровыми привычками, их крайне сложно перестроить, зато очень легко набрать лишний вес. Кроме того, «перерасти» ребенок может только первую степень ожирения, небольшой перевес. И то при достаточной физической активности.
В каком возрасте можно увидеть первые тревожные звонки
— Смотреть за рационом детей следует с самого раннего детства, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Один из опасных периодов — начальная школа, когда у ребенка может несколько снижаться физическая активность по сравнению с детским садом, и подростковый возраст, когда у детей много искушений, таких как газировка, чипсы, фастфуд.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
А вообще врачи рекомендуют обращать внимание на здоровье ребенка еще на стадии планирования семьи — думать о том, насколько сами родители готовы вступить в семейные отношения и понести ответственность за зачатие ребенка.
— Это уже отношение к себе в прегравидарной подготовке. Это касается здоровья не только будущей мамы, что она не должна быть дефицитной по микроэлементам, по состоянию своего здоровья, по уровню гемоглобина, гормонов щитовидной железы, по уровню сахара, отношению к физической нагрузке, — говорит Галина Барташевич. — Мужчина тоже должен подумать о том, что от вредных привычек (никотин, алкоголь) в процессе планирования беременности придется воздержаться. Подготовка пары к рождению здорового ребенка начинается задолго до процесса его зачатия.
Как узнать, есть ли у ребенка ожирение
— Чтобы оценить избыточное накопление жировой ткани в организме, недостаточно просто увидеть внешние данные ребенка, — говорит Галина Барташевич. — Потому что заболевания бывают разные. Более приемлемы исследования, особенно у подростков, мальчиков призывного возраста, девушек переходного возраста, которые в 14–15 лет выглядят как взрослые женщины, абсолютно сформированные, с контурными чертами фигур. Конечно, здесь поможет биоимпеданс, анализ состава тела: сколько в реальном режиме содержится жировой ткани, сколько мышц, сколько эта жировая ткань задерживает в себе свободной жидкости, в связи с жиром, скорость основного обмена. И это уже более реально позволяет оценить ситуацию с ожирением.
Достоверно определить, есть ли у ребенка лишний вес, может лечащий врач. Для этого он измеряет вес и рост ребенка и вычисляет его индекс массы тела (ИМТ), чтобы сравнить его со стандартными значениями. ИМТ рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста человека, выраженному в метрах. У взрослых ожирение диагностируется при ИМТ выше 30. Оценка наличия или отсутствия ожирения у детей определяется с помощью перцентильных таблиц или стандартных отклонений ИМТ. В них учитываются не только рост, вес, но также пол и возраст ребенка. У детей значение ИМТ меняется с возрастом и связано с развитием.
— Термин «детское ожирение» относят как к детям, так и к подросткам. Для детей выделили возрастную категорию от 6 до 11 лет, а к подростковой группе относятся ребята от 12 до 17 лет, — говорит Ирина Бородина. — В качестве диагностического критерия избыточной массы тела и ожирения у детей рекомендовано определение величины стандартных отклонений индекса массы тела (SDS ИМТ). Согласно федеральным клиническим рекомендациям, с учетом рекомендаций ВОЗ ожирение у детей и подростков от 0 до 19 лет следует определять как ИМТ, равный или более +2,0 SDS ИМТ, а избыточную массу тела от +1,0 до +2,0 SDS ИМТ. Нормативные таблицы можно найти на сайте ВОЗ.
Дети с избыточным весом и ожирением должны постоянно находиться под наблюдением врача-педиатра. Дети до года — ежемесячно, дети от одного года до трех лет — один раз в 3–6 месяцев, школьники — один раз в 6–12 месяцев. Подростки с избыточной массой тела должны находиться под контролем эндокринолога.
Можно ли предупредить детское ожирение
— Начало формирования пищевого поведения вкладывает врач-педиатр. Докормы, прикормы — всё с учетом состояния новорожденного ребенка, — говорит Галина Барташевич. — Как только родители перестают контролировать питание ребенка, когда он начинает есть чипсы, газировку, пирожные и прочие нежелательные продукты, конечно, прибавка в весе будет значимая. Ребенок себя голодным не оставит, но, к сожалению, получит высокоуглеводную нагрузку, которая расщепится до простых сахаров, и избыток сахара пойдет уже в режим глюконеогенеза с трансформацией в жир. Будут увеличены адипоциты, жировые клетки, с большим содержанием межклеточной воды. И всё это приведет к изменениям внешних данных ребенка. Он будет уже достаточно пышным, с выраженной одышкой, с комплексом по отношению к себе и с массой кожных проблем.
Как вернуть ребенка в форму
Если родители всё-таки пропустят тот момент, когда ребенок стал есть не то, что они давали, это в будущем гарантирует поход к педиатру или диетологу — для коррекции пищевого поведения. Врачи говорят, что в семьях всё начинается с родителей. Если дома постоянно на виду искушающие продукты, это приведет к тому, что ребенок то и дело будет их есть. Чем дольше это будет продолжаться, тем сложнее будет вывести ребенка на нормальное питание.
— Поэтому начинать надо с образовательной программы по родителям — по их внешнему виду, пищевому поведению. Ну а они уже с поддержкой врача смогут организовать нормальное питание ребенка, — говорит Галина Барташевич. — Одними запретами вывести ребенка на адекватное питание, на любовь к брокколи и цветной капусте очень сложно. Но готовить вкусно, красиво, из достаточно простых и полезных продуктов, наверное, задача и мамы, и папы. Эта еда не должна доставлять негатив, нежелательную реакцию.
Как составить правильный детский рацион
Что бы ни говорил ребенок о том, что он не хочет есть кашу на завтрак, врачи настаивают на том, что она должна быть в его утреннем рационе.
— На завтрак ребенок должен есть не бутерброды и булки, а каши, — говорит Екатерина Туринцева. — На второй завтрак — фрукты или кисломолочный продукт (предпочтительно кефир, а не сладкий йогурт). Обед — обязательно салатик, суп, на второе — мясной или рыбный продукт с овощным гарниром. На полдник также могут быть кисломолочные продукты или фрукты. Ужин — отварные или запеченные овощи, мясо или рыба. Важно кормить ребенка 4–5 раз в день, не допускать больших перерывов и не давать ему есть за два часа до сна.
Но одним только изменением рациона и пищевых привычек, говорят врачи, дело ограничиваться не должно — ребенку обязательна физическая нагрузка. Но если сразу бросаться с головой в спортзал, можно только всё испортить.
Как добавить спорт в жизнь ребенка с ожирением
— Прежде чем давать большую физическую нагрузку, стоит провести и диагностику, — предупреждает Галина Барташевич. — Такие дети обязательно должны быть проверены клинико-лабораторными методами, с оценкой углеводного, липидного спектра, функционирования почек, печени, обследоваться у невролога, эндокринолога, с оценкой роста весовых показателей, в соответствии с полом и возрастом. И таким образом выявляются причины, которые могли повлиять на изменения веса ребенка. Поэтому не просто надо меньше есть и больше двигаться, но еще и исключить другие моменты, вероятно, также приводящие к набору веса.
«Другими моментами» могут быть лекарства и стероидные препараты, которые давали ребенку во время того или иного лечения, манипуляции на головном мозге, наркозы — всё это может наложить свой отпечаток и в дальнейшем изменить скорость основного обмена. Так что если соберетесь избавлять ребенка от ожирения, одних только продуктовых запретов будет недостаточно — начинать этот нелегкий путь в любом случае придется в команде с врачами и понимающими, любящими родителями.