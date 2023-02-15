Дело не в еде? Детское ожирение в России выросло в шесть раз — что стало причиной

Откуда берется детское ожирение

Еда сама по себе большой диетологической опасности для ребенка не представляет. Проблема в том, как, что и в каких количествах едят подростки.



— Чаще всего причиной детского ожирения становится неправильное питание — когда ребенок получает лишние калории с хлебом, выпечкой, сладкими напитками, в том числе соками и газировкой, чипсами, конфетами, недостаточное количество овощей в рационе, — говорит врач-педиатр Екатерина Туринцева.



Екатерина Туринцева — заведующая детской поликлиникой «Новой больницы», кандидат медицинских наук высшей квалификационной категории, врач-педиатр, врач-инфекционист, член Союза педиатров России.

