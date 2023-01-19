«Здесь был архив КГБ»: владельцы The Rooks открыли вместо туалета микро-бар

Коммунистическая улица давно уже стала сосредоточением баров. В самом дворике (точнее в двух двориках, расположенных по соседству) работает в общей сложности пять баров и бургерная, где тоже наливают пиво. Еще семь заведений расположены в ресторанном дворике на другой стороне улицы (за зданием на Красном проспекте, 22). Здесь же, в отдельном строении открылся еще один бар Maverick. А ниже по Коммунистической, на другой стороне Красного проспекта работают винный бар и ресторан Pardon my French (вошел в прошлом году в десятку лучших ресторанов Сибири) и коктейльный бар Hide.