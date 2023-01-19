«Здесь был архив КГБ»: владельцы The Rooks открыли вместо туалета микро-бар

В барном дворике Новосибирска на Коммунистической, 45 появилось еще одно заведение с необычной историей и графиком работы.
Владельцы бара The Rooks (сейчас они предпочитают называть его арт-пространством) открыли в подвале еще один бар, который работает пока только один вечер в неделю.
Бар носит имя известного сибирского пивного бренда «Бочкарев», которое совпадает с фамилией арт-директора «Рукса» Славы Бочкарева (выполняет роль бармена).
В помещении всего один столик и несколько стоячих мест. Кроме пива по 100 рублей за бокал имеются дартс, меняющаяся экспозиция из 4 картин. Звуковое сопровождение также ограничивается одной-единственной песней, которую выбирают под каждый вечер.
Как рассказал совладелец «Рукса» Игорь Каменев, до недавних пор в этом подвале был «туалет и нелепый стол в центре подвала».
— Когда-то давно здесь был архив КГБ/ФСБ. Бар работает пока три часа в неделю, Такая вот шутка ностальгическая. Народ приходит, выпивает и идет наверх уже в основные залы пить крафт, сидр, коктейли и настойки. Получив свой заряд сюрреализма, — говорит Каменев.
Коммунистическая улица давно уже стала сосредоточением баров. В самом дворике (точнее в двух двориках, расположенных по соседству) работает в общей сложности пять баров и бургерная, где тоже наливают пиво. Еще семь заведений расположены в ресторанном дворике на другой стороне улицы (за зданием на Красном проспекте, 22). Здесь же, в отдельном строении открылся еще один бар Maverick. А ниже по Коммунистической, на другой стороне Красного проспекта работают винный бар и ресторан Pardon my French (вошел в прошлом году в десятку лучших ресторанов Сибири) и коктейльный бар Hide.