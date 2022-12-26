Цезарь или «Мимоза»: какие новогодние салаты больше всего любят новосибирцы

Аналитики «Яндекса» выяснили, какие салаты новосибирцы чаще всего готовят на Новый год. Специалисты проанализировали запросы, которые пользователи из Новосибирска чаще всего оставляли в «Яндексе».
Судя по числу запросов, главный новогодний салат для сибиряков — селедка под шубой. На втором месте оливье, на третьем — цезарь, затем идет крабовый, а замыкает пятерку салат с курицей и ананасами.
В топ-10 любимых новогодних салатов вошли еще «Мимоза», «Гранатовый браслет», салат с креветками и греческий.
Исследователи изучали запросы, которые пользователи отправили 30–31 декабря 2021 года.
— Верхние строчки топа салатов в разных городах отличаются не сильно, везде победили селедка под шубой и оливье. Но в каждом городе можно найти салаты, которые здесь пользуются особой популярностью. Например, в Москве намного чаще, чем в других городах, ищут салат с крабом, в Петербурге — салат с горбушей, а в Уфе — «Мужские грезы», — рассказали в «Яндексе».
В Новосибирске особенно популярен салат «Гнездо глухаря». Кроме того, здесь чаще, чем в других городах, ищут рецепты «Министерского» салата и салата с яичными блинчиками.
Кроме того, один из главных новогодних салатов — оливье — в каждом городе особенный. В Новосибирске, например, его чаще всего делают с колбасой или курицей. Другие популярные ингредиенты — говядина, красная рыба и семга.
Кроме традиционных салатов Новый год не обходится без шампанского — недавно у нас выходил обзор сухого игристого. Читайте, какое лучше купить к празднику.