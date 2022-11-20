Костный, мясной или рыбный? Рейтинг бульонов — от самого полезного к самому вредному

1
Овощной бульон
Овощные бульоны, по словам специалистов, самые полезные. Они помогают быстрому насыщению организма, снижают риск онкологических заболеваний ЖКТ. В овощной бульон можно добавить даже квашеную капусту, если у вас нет артериальной гипертонии и других индивидуальных противопоказаний.
Вегетарианские бульоны — основа питания во всех клиниках. Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ. При варке овощей в бульон попадают необходимые микроэлементы, например калий и магний, полезные для желудка и кишечника.
Но, несмотря на всю пользу овощных бульонов, не забывайте, что отказываться от животной пищи нельзя.
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2
Куриный бульон
Куриному бульону порой приписывают лекарственные свойства. Его считают лучшим средством от простуды, а в США так и вовсе называют «еврейским пенициллином». И основания считать, что куриный отвар может облегчить состояние простуженного, есть. Хотя на вирусы он никак не влияет, аминокислота цистеин, которая содержится в бульоне, разжижает мокроту, которая образуется в бронхах при воспалении, что помогает откашливаться. Кроме того, у куриного бульона есть общеукрепляющее свойство.
— Куриный бульон полезен при язве желудка. Правда, при обострениях, на начальной фазе от него всё же рекомендовано отказаться, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Зато по мере наступления ремиссии куриный бульон при язве желудка не просто возвращается в меню больных, но и нередко занимает в нем особое место. Дело в том, что на фоне ремиссии присутствующие в курином мясе волокна наилучшим образом справляются с излишком кислоты, который может присутствовать в желудочном соке. Специалисты разрешают даже куриный бульон при язве желудка включать в состав лечебного меню на правах самостоятельного блюда.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Для приготовления куриного бульона специалисты рекомендуют отдавать предпочтение домашней курице, а не той, которая была выращена в промышленных условиях. При этом перед приготовлением кожу с мяса лучше удалить, поскольку в ней содержится основной жир курятины.
Избегать куриных бульонов стоит людям, страдающим мочекаменной болезнью или подагрой. Из-за того, что у них нарушен обмен веществ, в организме у таких пациентов пурины, содержащиеся в бульоне, откладываются в виде остроконечных солей мочевой кислоты, уратов.
Вред бульона можно уменьшить, если выбирать нежирные части курицы и сливать первую воду. Во вторичном бульоне становится меньше жира, а также попадающих в курицу из корма и воды антибиотиков, нитратов, гормонов и других стимуляторов роста.
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3
Рыбный бульон
— Морская рыба не такая безобидная — там достаточно холестерина и свинца, есть пищевые красители, которые она получает вместе с кормом, — говорит Галина Барташевич. — Сейчас продают брюшки на рыбные супы. Из них получается очень жирный, калорийный суп. Такие блюда могут есть только абсолютно здоровые люди, потому что не каждая слизистая желудка это выдерживает. Супы на белой рыбе более мягкие и спокойные.
— Суп, приготовленный на рыбном мясе, усваивается значительно лучше, чем на обычном. Он полезнее, но может вызвать аллергию, ухудшить течение болезней печени и почек, — добавляет диетолог Ольга Хохлова. — Очень полезны супы на мясе кролика — такие блюда даже рекомендуют при заболеваниях ЖКТ. Кстати, если у вас есть проблемы с желудком, стоит отдать предпочтение супам-пюре — они перевариваются куда легче.
Ольга Хохлова — диетолог, специалист по вопросам профилактического питания.
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4
Грибной бульон
На первый взгляд грибной бульон должен быть самым безобидным. Чего в нем такого? Вода да грибы. Но с ним стоит быть аккуратнее, если у вас есть болезни желудка.
— Грибной бульон содержит большое количество экстрактивных веществ, которые стимулируют желудочную секрецию. Поэтому они не всегда хорошо переносятся, особенно людьми с заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, — говорит диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, сам белок грибов плохо усваивается. Единственные плюсы у грибов — это низкая калорийность (в 100 граммах грибов содержится всего
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Кроме того, грибной суп — тяжелая еда для желудка. Особенно детского. Поскольку в грибах содержится хитин, из-за которого детям до семи лет грибы вообще запрещены.
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5
Мясной бульон
Правильно приготовленный мясной бульон получается прозрачным и с небольшим количеством жира. Если вы готовите его на говядине, лучше выбрать мясо молодого бычка. Тогда он получится совсем нежирный.
— Бульон из телятины, качественного и диетического мяса, будет полезен людям с анемией и хроническим гастритом с пониженной кислотностью, — говорит Ольга Хохлова. — Бульон помогает восполнить недостаток жидкости и энергии в организме. Правильно приготовленный бульон является низкокалорийным, поэтому его можно употреблять людям с лишними килограммами, а также тем, кто следит за своим внешним видом.
Решили взять свинину — берите мясо беконных свиней. К воде тоже надо подходить внимательно — она должна быть, понятное дело, чистой, а ее количество — два-три литра на килограмм мяса.
Если говорить о вреде мясного бульона, то он заключается в том, что при варке в воду попадают экстрактивные вещества, которые ухудшают работу пищеварительной системы и печени. Есть в этом продукте и пуриновые вещества, особенно вредные для людей с артритом, подагрой и различными заболеваниями крови.
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6
Костный и мясо-костный бульон
Принято считать, что костный бульон — насыщенный коллагеном, витаминами, аминокислотами, магнием, лизоцимом и другими ферментами продукт, который повышает активность иммунной системы, восстанавливает хрящевую поверхность поврежденных суставов, разглаживает морщины и даже останавливает выпадение волос. Но с чем реально помогает костный бульон, так это с набором жировой ткани.
— Это идеально, когда вы долго болеете, ослаблены, истощены или восстанавливаетесь после травм, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Спортсменам бульон может помочь быстро восстановить электролиты в крови. Еще один полезный эффект — в горячем виде он очень быстро насыщает, так как способствует более скорому синтезу гормонов насыщения. Но буквально через час вы снова проголодаетесь, так как желудок опустеет и будет снова требовать наполнения.
Зухра Павлова, врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
Но в костный бульон, по словам врачей, вываривается и концентрируется всё самое вредное, что есть в мясе и костях. В том числе пурины, которые повышают уровень мочевой кислоты. Получается, что за счет питья бульона ваши суставы не улучшат, а, наоборот, ухудшат свое состояние, плюс вырастет артериальное давление, что повысит риски сердечно-сосудистых заболеваний.
— Пропагандисты костных бульонов пишут, что продолжительная варка гарантирует избавление от антибиотиков и гормонов, которые могли использоваться в процессе выращивания скота или птицы. По этому поводу данные противоречивые, однако логика подсказывает, что всё, что было в организме животных и птиц в виде лекарств, окажется и в бульоне, — говорит Зухра Павлова. — К слову, есть забавная и совершенно нежизнеспособная рекомендация использовать кости животных травяного, а не зернового откорма. Разница отразится только на вашем кошельке.
Кроме того, наваристые бульоны, особенно если вы решили приготовить их на мозговой косточке, содержат в себе вредные и нежелательные для организма вещества, в том числе жир. Такой бульон не просто сложно переварить — он может быть опасен для здоровья людей с заболеваниями пищеварительной системы.
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