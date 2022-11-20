Костный, мясной или рыбный? Рейтинг бульонов — от самого полезного к самому вредному

Куриному бульону порой приписывают лекарственные свойства. Его считают лучшим средством от простуды, а в США так и вовсе называют «еврейским пенициллином». И основания считать, что куриный отвар может облегчить состояние простуженного, есть. Хотя на вирусы он никак не влияет, аминокислота цистеин, которая содержится в бульоне, разжижает мокроту, которая образуется в бронхах при воспалении, что помогает откашливаться. Кроме того, у куриного бульона есть общеукрепляющее свойство.



— Куриный бульон полезен при язве желудка. Правда, при обострениях, на начальной фазе от него всё же рекомендовано отказаться, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Зато по мере наступления ремиссии куриный бульон при язве желудка не просто возвращается в меню больных, но и нередко занимает в нем особое место. Дело в том, что на фоне ремиссии присутствующие в курином мясе волокна наилучшим образом справляются с излишком кислоты, который может присутствовать в желудочном соке. Специалисты разрешают даже куриный бульон при язве желудка включать в состав лечебного меню на правах самостоятельного блюда.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Для приготовления куриного бульона специалисты рекомендуют отдавать предпочтение домашней курице, а не той, которая была выращена в промышленных условиях. При этом перед приготовлением кожу с мяса лучше удалить, поскольку в ней содержится основной жир курятины.



Избегать куриных бульонов стоит людям, страдающим мочекаменной болезнью или подагрой. Из-за того, что у них нарушен обмен веществ, в организме у таких пациентов пурины, содержащиеся в бульоне, откладываются в виде остроконечных солей мочевой кислоты, уратов.



Вред бульона можно уменьшить, если выбирать нежирные части курицы и сливать первую воду. Во вторичном бульоне становится меньше жира, а также попадающих в курицу из корма и воды антибиотиков, нитратов, гормонов и других стимуляторов роста.

